¿Están peleados? El posteo de Victoria Villarruel que compartió Javier Milei

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel compartieron redes sociales más de una foto juntos, luego de la polémica por la caída del DNU en el Congreso y de los rumores de interna entre ambos funcionarios del Poder Ejecutivo. "Los que están peleados!!!!", ironizó el jefe de Estado, compartiendo el posteo de la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta.

"Con el presidente Milei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión", fueron las palabras que Villarruel decidió escribir para acompañar la foto de ambos, luego de la reunión de Gabinete en Casa Rosada.

El posteo de la fórmula presidencial, luego de una semana en donde se dudaba de su buen vínculo.

El escándalo que envolvió a los integrantes y líderes de La Libertad Avanza comenzó cuando Villarruel llamó a sesión para tratar el DNU 70/2023 que busca reformar el Estado y desregular la economía. Los libertarios no se la dejaron pasar ya que que no contaban con los votos en el Senado para que el DNU no sea rechazado, algo que finalmente ocurrió.

Además, a través de redes, la Oficina del Presidente de la República Argentina lanzó un comunicado en el que expresó “preocupación por la decisión unilateral de sectores de la política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta” y “entorpecer las negociaciones y el diálogo” con otros sectores. Luego, en el mismo comunicado, se hace directamente mención al “tratamiento apresurado del DNU”.

La otra foto que subieron el presidente y la vice. "Viva la libertad carajo", escribió Milei en el pie de foto.

En ese marco, surgieron dudas sobre cómo era el estado del vínculo Milei-Villarruel, pero rápidamente la vicepresidenta salió a aclarar la situación y, en esa línea, enfatizó en que no va a “convertirse en Cristina F. de Kirchner” y que su compromiso con Milei era "inquebrantable".

A pesar de ello, los rumores aún seguían, y luego de un tiempo, Villarruel volvió a las reuniones de Gabinete en la Casa de Gobierno y ambos protagonizaron un acto de "unidad".