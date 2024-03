El optimismo de Alfredo Cornejo con los 100 días de Javier Milei y la duda sobre el paquete fiscal

La presidencia de Javier Milei cumplió este martes sus primeros 100 días y el gobernador Alfredo Cornejo hizo un escueto balance en el que resaltó el “optimismo” del cambio de paradigma que trajo el nuevo Gobierno nacional. A su vez, el mandatario provincial hizo referencia a la nueva Ley de Bases y el paquete fiscal que enviaría el Ejecutivo al Congreso y afirmó que esperan conocer precisiones sobre las modificaciones a la fórmula jubilatoria.

En las últimas semanas el gobernador mendocino ha tenido un acercamiento manifiesto al Gobierno nacional, lanzando varios guiños al rumbo de la gestión y respaldando públicamente varias de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Este martes el mandatario hizo un balance sobre los primeros 100 días de la presidencia de Milei y destacó que “es optimista que haya un cambio de deliberación pública y que se conversan en la sociedad cosas que eran tabú”.

“No se pueden pedir resultados inmediatos porque son 100 días y la principal demanda que tiene el Gobierno nacional es la misma que le hago yo. Creo comulgar perfectamente con la ciudadanía, necesitamos ordenar la macroeconomía si no esto es un loquero”, manifestó Cornejo durante una conferencia de prensa, luego de recorrer las nuevas instalaciones del Servicio de Oncología del Hospital Central.

Indicó que la “locura” que generan la alta inflación, el desorden macroeconómico y la devalución de la moneda dificultan la prestación de servicios del Estado, la generación de riqueza para el sector privado y la vida cotidiana de la ciudadanía.

“Esta locura la tenemos que terminar y el que tiene los instrumentos es el Gobierno nacional. Así que nosotros le deseamos el mayor de los éxitos y somos optimistas que por lo menos se están comentando los verdaderos problemas de Argentina y no la agenda demagoga de señalar lo que falta y no decir cómo resolverlo”, manifestó el gobernador.

Por otro lado, también hizo referencia a las negociaciones acerca de la nueva Ley de Bases que enviará el oficialismo al Congreso, la cual incluirá un paquete fiscal que el Gobierno nacional espera discutir con los gobernadores para que la iniciativa obtenga el respaldo necesario, tras el frustrado primer intento de sanción de la norma.

“El paquete fiscal todavía no ha ingresado nuevamente al Congreso. El borrador que circula tiene cosas que las percibimos como positivas en líneas generales”, aseguró el dirigente radical.

Sin embargo, advirtió que todavía no tienen una postura definida respecto al respaldo de la iniciativa oficialista. “Todavía no hay definiciones acerca de muchos temas, como la fórmula jubilatoria y tantos otros que tienen mucha incidencia en la vida de las personas. Así que no tenemos una posición definida todavía. Cuando esté el paquete tendremos una opinión definitiva”, remarcó.