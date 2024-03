Alfredo Cornejo dijo que denunciaron por exceso al policía que empujó a un municipal

Este martes el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que la Inspección General de Seguridad le inició un expediente al uniformado que empujó a la acequia a un trabajador municipal durante el operativo de dispersión que se realizó el lunes por la mañana. Cuando le consultaron sobre el accionar de la fuerza de seguridad dijo que la policía "actúa muy bien" y lamentó que las "crónicas periodísticas" solo reflejen un "mal ejemplo".

"En la crónica diaria aparecen los malos ejemplos, como un policía que no sabe intervenir en una protesta pública. Claro, hay esos casos. Ese es el riesgo de reprimir las protestas. Ahora, cortar una calle también es un delito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hay un expediente al respecto en la Inspección de Seguridad. Les acercamos el tema. ¡Pero dale con el vaso medio vacío!", cuestionó Cornejo y remarcó que el buen trabajo policial quedó claro en el megaoperativo que se realizó días atrás en el Oeste de Godoy Cruz.

"Nosotros en Mendoza estamos organizando mejor el Estado y eso nos va a ir logrando, nos va a ir permitiendo en un proceso continuo obtener resultados. Hoy tenemos más organizado el Estado, hemos bajado los delitos violentos, pero no hemos bajado todos los delitos. Si seguimos organizando mejor el Estado, con mayor inteligencia criminal, vamos a poder prever delitos, pero hay varios que se nos van a escapar", manifestó.

"Fíjense, me han llamado fiscales que participaron del procedimiento y que están sorprendidos de la profesionalidad de la policía en esa tarea, en los allanamientos del Campo Papa", subrayó Alfredo Cornejo.

"O sea, el procedimiento del Campo Papa fue exquisito. Ojalá tengamos 100 procedimientos en este año y vamos a bajar todos los delitos. 100 procedimientos de ese tipo. Porque las vecinas decían que necesitaban... La idea es que los procedimientos tengan la inteligencia criminal previa. No se trata de hacer procedimientos estigmatizando un barrio o una zona porque sí. Porque a mí se me ocurre, porque lo escucharon cuatro vecinos", adhirió y destacó el trabajo de inteligencia previo al operativo.

"El tema es que tiene que haber una inteligencia previa que identifique responsabilidades, que hayan causas que estén abiertas al respecto y que podamos aplicar en el marco de la ley. Acá no tenemos un sheriff del oeste que pueda hacer lo que se le da la gana sin la ley, o sea, sin hacer caso a la ley. Hay procedimientos, hay un código de procedimiento, hay un código de fondo, hay una justicia independiente, hay procedimientos que hay que cumplir. Nosotros lo único que planteamos es que la justicia se expedita, haga su tarea", destacó.

El gobernador expresó que hay un expediente iniciado por el hecho del lunes.

Siguiendo con su explicación, aclaró: "Nosotros lo único que planteamos es que la justicia se expedita, haga su tarea. Por ejemplo, ayer hemos planteado un tema que en la crónica periodística no está y es el principal delito, que son las estafas. No se puede seguir trabajando donde te estafan en internet, te estafan en... No solo en internet, en forma física y que no tengan sanciones. Ahí necesitamos inteligencia, necesitamos el apoyo de los bancos, de las billeteras virtuales, necesitamos toda una tarea que hay detrás y ese delito es un delito que destroza familias, casi tanto como la ludopatía, casi tanto como destroza la convivencia, ¿no?".

"Hay un plan, estamos desarrollándolos, tiene atenuantes, montones de atenuantes, si nos ponemos a ver los atenuantes y le damos valor estadístico al comentario de algunos individuos, y bueno, nunca vamos a fortalecer ese plan y la deliberación pública se va a ir a los casos marginales, que son marginales en el plan, no que sean marginales porque sean casos... porque la opinión sea marginal, son marginales en la estadística. No se le puede dar valor estadístico a cosas que ocurren pero que no son... Porque uno a veces ve la crónica y parece que es Medellín de Escobar, y no, es Mendoza, acá, donde en la noche hay vida social y demás. En Medellín no había vida social", concluyó.