Qué hay detrás del conflicto municipal en Godoy Cruz y el temor al efecto contagio

La protesta iniciada por empleados municipales de Godoy Cruz se tornó violenta por los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores del área de servicios públicos que tomaron el predio ubicado en el Corredor del Oeste. Detrás de ese hecho, hay un conflicto por reclamos salariales que, para el municipio, se salen de los márgenes acordados y "sustentables" para las cuentas públicas. Desde el gremio habían pedido un aumento del 55% más un bono. La comuna asegura que ese pedido es inviable, pero que acompañan la situación con revisiones permanentes. Las negociaciones parecen rotas, los empleados tomaron medidas de fuerza que se agitaron con los enfrentamientos. Detrás del conflicto está la estrategia acordada entre los intendentes y el gobernador Alfredo Cornejo para no comprometer las cuentas públicas.

En Godoy Cruz gran parte del servicio de recolección está tercerizado y la concesión la tiene la empresa Santa Elena. Pero una porción más chica que aborda el Este y Oeste del municipio se hace con personal propio. Esos trabajadores son los que comenzaron los reclamos anoche.

Hubo enfrentamientos en la sede de Servicios Públicos.

Las negociaciones paritarias con los municipales se siguen de manera coordinada entre las comunas oficialistas. De hecho el camino fue trazado en una reunión entre los intendentes y el gobernador Alfredo Cornejo. Allí se comprometieron a negociar con montos que no comprometan las cuentas, es decir "pagables" y con revisiones permanentes.

Tensión

La Municipalidad otorgó aumentos del 20 y10 por ciento más un bono. El gremio municipal originalmente había reclamado un aumento del 70% y luego del 55%. Las negociaciones se complicaron y por eso la medida de fuerza que tiene arraigo en servicios públicos porque allí está el servicio más sensible; la recolección. "Al principio eran pocos, pero comenzaron a llegar más camiones con cubiertas. A medida que llegaron más personas, marcaban tarjeta y se plegaban a la medida", explicaron.

Los servicios en las áreas concesionadas no están afectados y, aseguran, en el resto se hizo un plan de contingencia para hacer frente a los servicios. Desde el Gobierno siguen de cerca el conflicto por temor al efecto contagio. "La decisión es llevar la situación de manera sensata. No se puede comprometer el futuro de ningún municipio. Hay pedidos que son imposibles de afrontar porque no se podrían pagar y volveríamos a la situación de años atrás, cuando se aumentaban los sueldos y había cómo pagarlo", explican.

A poco de asumir y con el recorte de fondos nacionales como telón de fondo, el gobernador Alfredo Cornejo reunió a todos los intendentes para explicarles el panorama y "sugerir" un camino a seguir. En ese encuentro, realizado el 1 de febrero, el Gobernador explicó que la caída en los ingresos era más dramática de lo esperado y que no había buenas perspectivas. Por eso acordaron no salirse del margen de lo "previsible", aunque acompañar la situación. "No ha cambiado nada, lo que es peor es la situación económica", explican.

El sector de servicios públicos es el más combativo. Todos recuerdan que allí fue agredido físicamente el exintendente Cesar Biffi.