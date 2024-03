Plagiaron un guión de hace 10 años e hicieron una Vendimia departamental

Una polémica situación se dio en el departamento de Rivadavia que generó molestia entre muchos de sus habitantes y la manifestaron a través de las redes sociales. Los realizadores de la Vendimia de este año, que se hizo el 3 de febrero pasado, copiaron el guión que se había presentado en una fiesta de hace diez años, es decir de 2014, pero que no ganó y lo volvieron a presentar sin decirle a su autora. Admitieron el plagio mediante un comunicado en el que "ofrecieron disculpas sinceras" si hubo una vulneración de derechos a la guionista que plagiaron.

Carla Monforte, la directora general de la Vendimia de Rivadavia 2024 y Mariano Cruz, el asistente de dirección, mediante un comunicado que hicieron público, que lleva fecha del 14 de marzo admitieron que en una reunión que se realizó por pedido de funcionario de la comuna que la autoría del guión literario no les pertenece sino que es María Carina Maranesi. La guionista junto a Cruz se habían presentado en el concurso de la fiesta en 2014, ella como guionista y él como director, pero no fueron elegidos.

En ese sentido, el nuevo equipo, según dice el comunicado,"reutilizó" aquel guión, bajo el nombre "Mujer de Vendimia". Al texto original le hicieron algunos cambios pero, según advirtieron, sobre el escrito de hace 10 años. Sin embargo, se olvidaron de algo: de avisarle a la autora que iban a usar su guión como base para presentar la propuesta que resultó ganadora de la fiesta de este año. "Sin embargo, el nuevo equipo omitió solicitar la autorización y/o venia a la autora para su autorización y/o a adaptación". Por eso, mediante el comunicado, le pidieron disculpas.

Este asunto causó un revuelo en Rivadavia. El programa radial Antes de Ver el Sol, entrevistó a otra escritora que había postulado para el guión de la fiesta 2024 pero no fue elegida por el municipio. "Nunca hubiera imaginado algo así. Me siento triste como escritora, me llevó casi dos años la escritura del guión“ expresó Romina Álvarez. A continuación agregó: “La municipalidad debería haber incluído en el jurado a personas que se hayan formado en Vendimia. A las 3 de la tarde presentamos el guión y a las 8 nos dieron el ganador. Deberían haberse tomado más tiempo para leerlos", sostuvo Álvarez.

Las críticas en Rivadavia se centraron también hacia el jurado, e incluso parte del equipo de la fiesta y los artistas se manifestaron en contra de lo sucedido porque lo desconocían. Se abren muchos interrogantes sobre lo que ocurrirá ahora, si serán sancionados o no los realizadores o qué puede pasar con las reglas para futuras fiestas. En el tema, además, ya tomó intervención el Concejo Deliberante del departamento.