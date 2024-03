Un exasesor de Javier Milei criticó al Gobierno por su cruzada contra las promociones

El ex asesor de Javier Milei y ex viceministro de Economía de Carlos Menem, Carlos Rodríguez, criticó en duros términos la política económica del Gobierno nacional y apuntó especialmente contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por su pelea contra empresarios por la utilización de promociones.

"En solo tres meses los "libertarios" ya le están diciendo a los comercios como deben anunciar sus promociones. Esas promociones han existido desde siempre en Argentina y en todo el mundo capitalista. Son parte del marketing de una economía capitalista competitiva", se quejó Rodríguez.

Y agregó: "Calcular la inflación es la tarea del INDEC. Ellos saben hacerlo. No trate de inducir un cambio de metodología que produzca un salto fraudulento en la tasa medida de inflación. ¡Dejelos hacer su trabajo como siempre lo han hecho. No se las de de Moreno! VLLC".

Carlos Rodríguez cruzó a Luis Caputo por sus críticas a las promociones 2x1

"Me hace acordar a Martínez de Hoz cuando inventó el Índice "Descarnado" justo cuando bajó el precio de la carne!. Las metodologías de cálculo del IPC no se cambian por conveniencia...", completó Rodríguez.

Caputo se había quejado de las promociones 2x1 que están poniendo muchas cadenas para no "blanquear" la baja de la inflación. "Importante lo de Ale Fantino acá. Ejemplifica en primera persona el caso de las promociones 2x1. Entiendo que los productores tengan que maximizar el PxQ, pero estamos en una situación en la que mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades.", se quejó Caputo.

El mensaje de Luis Caputo contra las promociones

Y agregó: "Como bien dice Fantino, esto pasa en la mayoría de los rubros. De vuelta, todos pricearon sus productos teniendo en cuenta los augurios del dólar de 2 mil o más. Gracias a Dios, evitamos ese escenario. Hoy el dólar vale casi la mitad, y las ventas reales se realizan a un precio significativamente menor a lo que se refleja en las estadísticas. El esquema del 2x1 hoy no le sirve a la gente, no le sirve al país, y a la larga tampoco le sirve al comerciante, porque si vendiera la primer unidad al precio real al que está dispuesto a vender, ya estaríamos en niveles de inflación bajísimos, lo que ayudaría a recuperar los salarios, con ello las ventas, y con ello la economía".

"No se trata de obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Se trata de generar conciencia para se pueda salir más rápido y mejor de esta situación. Es una batalla cultural, que al día de hoy, es tan importante como la económica", concluyó el ministro de Economía.