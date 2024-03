Tensión entre el Gobierno y empresarios del transporte: "Tomaron una medida absurda"

Empresarios del transporte automotor rechazaron la decisión del Gobierno nacional de dejar de subsidiar 1.637 colectivos en el AMBA. Este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que se tomó esa decisión tras detectar que esas unidades no recorrían la cantidad de kilómetros adecuada.

En el marco del objetivo "innegociable" del Gobierno de reducir el déficit, el vocero presidencial resaltó que con esa medida "se desmanteló un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que nos costaba muy caro". Precisamente, el funcionario indicó que de esta manera el Estado va a ahorrar "$6.200 millones por mes". Además, Adorni resaltó que "con la implementación de un sistema de medición, se va a determinar el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente la prestación de servicios".

En este contexto, la Asociación Asociación de Empresarios del Transporte Automotor cuestionó duramente el recorte. Su vicepresidente, Luciano Fusaro, le dijo a MDZ que la medida es "un error grosero" y que lo que explicó Adorni "es absurdo".

Fusaro argumentó que "es imposible que los 18.300 colectivos del AMBA estén todos en la calle al mismo tiempo". El vicepresidente de AAETA explicó que "en algún momento tienen que estar en el taller, o en el lavadero, por ejemplo. Adorni dice que van a contabilizar sólo los que están en la calle, eso es absurdo".

No se pagó una deuda y sigue latente la chance de un paro

Consultado sobre el presunto "derroche" de subsidios, Fusaro insistió: "Es falso que sea un despilfarro. Que una unidad no esté trabajando en un momento no significa que no esté produciendo, es un error grosero". El empresario del Grupo Metropol agregó que están "aportando los antecedentes y datos para que quede claro y esto no sea un aporte más a la confusión general" ya que "interpretan mal los datos".

¿Cuenta regresiva para un paro?

En este contexto de nuevo conflicto entre el sector del transporte y el Gobierno, sigue latente y crece la posibilidad de un paro de transporte de pasajeros. Hasta este viernes, las empresas no habían recibido el pago de una deuda de $50.278 millones por subsidios impagos y falta de compensaciones tarifarias.

El sector advierte que ya hay un ultimátum: "Estamos hablando con la UTA para que aguante hasta el martes, pero está difícil", respondieron a este medio.