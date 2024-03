Luis Caputo y Javier Milei sonríen, llora el Gabinete: "No se hace política sin plata"

Hay quienes pensaron que la proclama de la motosierra era para afuera, que la forma de conducir, prometer, persuadir y sumar iba a sostenerse dentro de los cánones establecidos por la política, más no. Sandra Pettovello le dijo a su equipo hace cuarenta días con lagrimas de por medio: "no se puede hacer política sin fondos", si la situación no cambia, dejará su cargo. Lo mismo pasó con, pero sin lagrimas, el caso de Omar Yasin, quien precisó fondos para negociar con distintos actores y nunca llegaron. El propio Guillermo Francos, pilar de gobernabilidad por su vínculo con el interior, no logra hacerse de dinero que le permita asegurar el no rechazo del DNU de Javier Milei en Diputados. Todos miran a Hipólito Yirigoyen 250, donde Luis Caputo está sentado arriba de la caja y no piensa abrirla.

Javier Milei celebró el superávit financiero en el verano como la mejor atajada en su carrera. Pensó que llegaría en marzo, pero se logró antes. Lo mismo con las cifras de inflación, que lo sorprenden para bien y en privado asegura que incluso es más bajo pero que la cartelización de alimentos atenta contra el descenso del costo de vida.

Luis Caputo prometió y busca cumplir, pero el Gabinete pide.

Luis Caputo obedeció nuevamente al presidente y bosquejó el plan de ajuste para lograr equilibrio fiscal, baja del gasto, un golpazo al nivel de inflación y equilibrio en energía, donde residía buena parte del corso que fue la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa por prácticamente regalar el transporte en el país. Llegó, entonces, el estado a pagar casi el 80% del boleto de colectivo, pero se terminó y los paros empezaron. "Populismo energético", bautizó Emilio Apud, exsecretario de Energía al sistema por el cual las personas viajan casi gratis por el país pero en detrimento de la economía nacional.

La poda llegó también a Capital Humano, donde Sandra Pettovello vio disminuirse a una expresión mínima el dinero de planes, empezando por el Potenciar Trabajo donde cerca de 145 mil beneficiarios fueron cancelados por distintas situaciones irregulares, incluso algunas incluyen viajes en barco o avión al exterior, hasta 9.300 empleados públicos, lo que implica un delito. Las provincias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba vieron venir el final del Fondo de Compensación al Transporte, lo que permitía que los costos operativos sean cubiertos por el estado. No va más.

Un gobernador del Sur fue a ver al senador que timonea la negociación en el Congreso por el fallido DNU rechazado durante la tarde del jueves. "Lo único que tenés son promesas, no tenés un peso, así no se puede colaborar". La frase fue transmitida literal por el gobernador a MDZ, y la respuesta fue de coincidencia. Son tres los ministros que a Javier Milei le recordaron que la parálisis parlamentaria sin envío de fondos será total.

No hay plata. Guillermo Francos, ministro del Interior, en el Congreso.

"Toto está sentado sobre una caja llena de plata, pero sabemos que nada nos va a llegar, por ende el DNU no va a pasar Diputados, y el vínculo con los gobernadores va a ser peor". El ministro apura un café y vuelve a Casa Rosada, donde lo espera Javier Milei. En rigor de verdad, está en lo cierto, lo dijo en privado Rogelio Frigerio, quien acompaña temporalmente las medidas de Milei porque considera que son correctas y que el saneamiento de la economía requería del proceso vigente, pero que no pondrá sus porotos parlamentarios al servicio del liberalismo si el ajuste sigue pegando en el estómago de los entrerrianos, su única base votante.

En el Congreso todo es tensión, pero también en Educación, Transporte y Anses, donde la motosierra pasó sin bajar la velocidad y Nicolás Posse logró injerencia que no pensaba. El recorte de Luis Caputo se sintió y se siente en el interior, lo que hace que el pasaje de leyes en lo venidero sea más complejo. Lo reconoce Milei en privado, pero la premisa básica del equilibrio fiscal y la recuperación económica a base del sector privado y sin meter al estado en el medio no se negocia.

Será entonces Luis Caputo quien logre lo que no pudo con Mauricio Macri en 2015 con respecto a la quita de subsidios y equilibrio, entonces en contra del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Ahora con Nicolás Posse la relación no es mala, la tensión con el resto de los compañeros no es más que por el mero hecho de no encontrar la forma de hacer política y lograr consensos, pero sin dinero.