El picante cruce entre Juan Grabois y Luis Caputo: "Tranquilo, chichón de suelo"

El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, y el militante Juan Grabois tuvieron un fuerte cruce en redes sociales en el medio de la polémica por el DNU 70/2023 en el Senado: "Tranquilo, chichón de suelo", fueron las palabras que eligió el funcionario del Gobierno para responderle un mensaje a Grabois, que le exigía a Javier Milei que diera de baja el decreto y que se aleje de los "rochos de guante blanco".

Todo comenzó en la previa del debate del DNU en la Cámara Alta, en donde Grabois escribió a través de X (exTwitter) un mensaje hacia el jefe de Estado: "Yo te avisé Milei, te van a usar de carnero, te van a voltear y te vana tirar a la parrilla cuando hayan incendiado el país. Deja de creerle a los macristas Caputo y (Federico) Sturzenegger que te llevan el Diario de Yrigoyen y se te cagan de la risa", comenzó el extenso escrito.

"Escuchá a la gente que te votó y la que no te votó. La comida no llega, están fundiendo las cooperativas, las PyMEs y las empresas, se manotearon todas las obras de las barriadas, arruinaron a los jubilados... la paciencia de la gente se acaba, mientras a vos te metieron en la jaula del león y te alimentan de la carne de los humildes, te engordan, te ceban... el gato caníbal, el pato con borcegos y la hiena con botas, esperan que estés bien gordo para tirarte a las brasas. Después van a decir: 'era un loquito'. Es de manual... ¿no la ves? Bajá el DNU, sacate a esos dos rochos de guante blanco, devolvé la plata a las provincias, las obras a los pobres, el sueldo a los jubilados, que no le falte el plato de comida a nadie, bajate del pony virtual y goberná para el pueblo. Sino será trágico para vos y para toda la Nación", concluyó el comunicado.

En ese sentido, Caputo no se quedó de brazos cruzados y le respondió sarcásticamente, tildándolo de "chichón de suelo". "Seguro vas a ser presidente y vas a recuperar tus fondos fiduciarios!! Ah, no, eran de los argentinos, mala mía!!", lanzó.

El posteo de Grabois que comenzó la polémica.

La polémica no quedó ahí, y Grabois volvió a encender el cruce expresando que Caputo se quede "piola que voy a ser presidente" y él "presidiario". "Sí, en un centro de estudiantes vas a ser presidente", arremetió Caputo

Todo el ida y vuelta en redes se dio entre la tarde noche del jueves y la mañana de este viernes, cuando el Senado ya había rechazado el DNU 70/2023, con un total de 42 votos en contra. Apenas 25 senadores decidieron apoyar el texto con el el Gobierno quiere hacer reformas estructurales, tanto económicas como sociales.

Una de las respuestas de Caputo.

Para que sea legal, el DNU debe tener la aprobación de alguna de las dos Cámaras del Congreso, es por ello que la administración libertaria -ahora- tiene puestos los ojos en Diputados, para tener una sentencia final positiva. Mientras se aguarda el tratamiento del decreto allí, este seguirá vigente.