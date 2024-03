El juez José Valerio explicó las razones por las que la Corte rechazó el juicio político a Martearena

Uno de los temas que trató el Jury el día de este jueves tuvo como involucrados al actual diputado Enrique Thomás, quien en el año 2020 fue asaltado por seis delincuentes en una entradera. El juez de la causa, Eduardo Martearena decidió, en su momento, no tomar como prueba la geolocalización de los celulares porque entendió que eso violaba la intimidad de los imputados. Frente a esto, Thomas pidió el juicio político. Finalmente, el Jury de enjuiciamiento rechazó este pedido con 11 votos por el rechazo y 10 votos pidiendo que continuara el proceso de enjuiciamiento. Para hablar de los detalles de los elementos que se ponderaron, José Valerio, juez de la Corte Suprema de Justicia, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM.

El magistrado comenzó explicando que “estamos en una república federal que tiene un método democrático de gobierno que tiene en su esencia el pluralismo. El Poder Judicial también es plural. Esto no es un sistema autoritario donde los jueces son soldaditos que tienen que hacer lo que le indica quién sea. Tienen que cumplir con la ley, con la Constitución”. “Yo voté en contra de la postura que Martearena sustentaba en la Corte. Pero él tiene derecho a pensar como piensa”.

Por otro lado, explicó que: “No hay regulación legal específica sobre este tema. Martearena tomó determinados criterios para aplicarlo, y yo entiendo que hay que aplicar otros. No es que haya violado expresamente la ley, sino que no hay ley sobre algunas cuestiones y él las entendió de esa manera”. Y agregó: “Otra cosa que es importante, es que estamos en un proceso de transformación de la Justicia, especialmente en Mendoza, que ha tenido una transformación trascendental en la Justicia Penal. Estamos pasando de un sistema acusatorio formal, para no decirle inquisitivo, a un sistema adversarial. Significa que hay que cambiar la forma de gestionar las estrategias de investigación, las estrategias que deben plantearse en los juicios, en las audiencias, cómo debe presentarse el caso, qué significa seleccionar la prueba, seleccionar los casos. Hay un desafío que todos tenemos y estamos todos aprendiendo”

En cuanto a cuáles son los elementos que tiene en cuenta el Jury para ver si corresponde o no avanzar en un juicio político, explicó que “depende del criterio de cada uno de los que vote. Si los argumentos son suficientes, o no”. Y aclaró que, en este caso “no es que se decidió rechazar el Jury. Acá lo que existía era una denuncia y lo que primero se decide es si se le corre traslado al juez -Martearena- para que él responda respecto a esta denuncia. Después de esa etapa, si no es satisfactorio, se abre el proceso de Jury”. Agregó que la pregunta correcta es: “¿Tiene entidad suficiente lo que se denunció como para correrle traslado? La respuesta fue por 11 votos, con una mayoría ajustada, que no tiene entidad suficiente”.

Con respecto a la posible crítica de los ciudadanos en cuanto a si se ponderan más los derechos de los delincuentes que los de las víctimas, Valerio comentó que “tenemos un sistema en el que hay que aplicar la ley. La ley debe tener una fuerza y acción uniforme, así lo dice el artículo 7 de la Constitución de Mendoza, para todo el mundo”, en este sentido agregó que “son todos seres humanos y hay que respetar a la persona privada de la libertad, o que está sometida a un proceso de investigación, y hay que respetar los derechos de la víctima”. En este caso, la Corte le dio la razón al juez. “Es más, el doctor Martearena tomó de la jurisprudencia de Estados Unidos más avanzada respecto a estas temáticas. Lo que pasa es que, como yo expliqué en mi voto en aquel entonces, en EEUU la policía depende directamente del Ejecutivo, por eso tiene las características que tiene. Acá la investigación la hace el Ministerio Público, no la policía”. Además, Martearena “utilizó criterios respecto a tribunales internacionales. Yo puedo no coincidir, pero no puedo decir que no lo ha fundado”.

Respecto a que si esta decisión genera precedente, agregó que “mientras la Corte esté integrada de esta manera, y ninguno de los cuatro integrantes que tomamos una postura, cambie de postura, todo aquel caso que llegue a la Corte con estas características, ya conocen el precedente y saben cómo vamos a resolver”. Explicó, además, que “la aplicación con la previsión de la economía procesal que, aún cuando un juez no esté de acuerdo, lo que puede hacer es decir “yo no estoy de acuerdo con el criterio de la Corte, pero por razones de economía procesal, porque sé que si llega la Corte no va a estar de acuerdo con lo que yo planteo, resuelvo de acuerdo a la Corte. Lo he hecho yo siendo camarista”.

Escuchá la entrevista completa: