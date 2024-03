El fuerte descargo de Mariana Juri tras el rechazo del DNU: "El kirchnerismo se acordó de que hay una Constitución"

Durante la jornada del jueves, el Senado votó en contra de la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, después de la habilitación de Victoria Villarruel, que provocó roces con el Presidente. Tras el rechazo, el DNU del Gobierno continuará vigente hasta ser tratado en Diputados. En el caso que la Cámara de Diputados lo rechace, quedaría derogado definitivamente.

El decreto fue rechazado por 42 votos en contra y 25 a favor (además, hubo cuatro abstenciones). Entre los votos positivos, está el de la senadora mendocina de la UCR, Mariana Juri, quien dialogó con MDZ Radio 105.5 FM tras lo sucedido en el recinto. "Evidentemente hay tres 33 senadores que se han empeñado en que van a oponerse a todo lo que proponga el Gobierno. Sería la primera vez en la historia que se le rechaza un DNU a un presidente", señaló.

En lo individual, destacó que "creo que estoy acompañando lo que la mayoría de los argentinos han resuelto, que es un gran cambio de rumbo para la Argentina. Creo que, sin duda, el presidente hoy también tiene un gran nivel de aceptación y está tratando, creo yo, de plasmar con mucha claridad lo que prometió durante su campaña y que entonces estamos acompañando lo que la mayoría de los mendocinos han resuelto. Esto creo que es uno de los motivos por los cuales había que acompañar ayer este decreto".

"Quiero colaborar lo más posible en el diálogo que se ha generado en los últimos días entre los gobernadores y el Gobierno nacional, para ver si de una vez y para siempre encontramos un camino común para llevarle alivio a los argentinos. También diría, porque si bien hay algunas medidas con las que no estoy de acuerdo que están incluidas en el DNU, también hay muchas con las que estoy absolutamente de acuerdo. Argentina necesita desregular su economía, facilitarle a los emprendedores que puedan trabajar, muchas de las cosas que allí están incluidas y que, sin duda, necesitaba la economía argentina un shock muy fuerte porque el kirchnerismo nos dejó hace sólo cien días al borde del abismo", agregó.

La senadora mendocina, Mariana Juri, en el recinto.

La senadora se refirió a la polémica que involucra el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "Advierto a una vicepresidente que con mucha valentía está tratando de poner un Senado y de darle normalidad, que creo que es lo que este país necesita. Está haciendo una gran tarea, creo que antes o después tal como lo establece la Constitución, lo iba a tener que poner en tratamiento".

El rol opositor del kirchnerismo en el Congreso

La legisladora opinó que "más allá de lo rápido en lo que necesitábamos las medidas, no estoy del todo de acuerdo en que siempre sean con este mecanismo de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Por eso le habíamos dicho al kirchnerismo anterior que lo hiciéramos de otra manera".

Y continuó, criticando a la oposición: "Más allá de la discusión, lo que más puso el kirchnerismo fueron palos en las ruedas para un gobierno que quiere cambiar. El tema de la constitucionalidad no lo cuestiono, al contrario, bienvenido sea, el kirchnerismo se acordó de que hay Constitución y que la Cámara tenía un reglamento que había que respetar. En estos últimos le diría cuatro años, los mismos kirchneristas que ayer se rasgan las vestiduras por esto, fueron los mismos kirchneristas que tuvieron más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia de un presidente que no trataron porque no constituían la comisión".

"Cuando ayer se les pidió que le dieran 15 días más, no dos años, para un decreto que necesitaba más análisis, le dijeron que no. No estoy del todo de acuerdo en cómo se tratan los DNU, y esto es a raíz de una ley que propuso el presidente Néstor Kirchner y que la senadora, por aquel entonces Cristina Fernández de Kirchner, defendió enormemente. El año pasado les decíamos que trataramos una ley distinta", concluyó.

