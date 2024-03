Un senador de LLA le quitó responsabilidad a Villarruel y aseguró que “solo cumple con el reglamento”

Previo a que entre en debate el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) este jueves en el Senado, Javier Milei lanzó un duro comunicado contra el kirchnerismo, principal impulsor de la discusión, y contra Victoria Villarruel, la titular de la Cámara alta que habilitó el debate para este jueves. Villarruel no logró revertir la decisión que tomó el martes tras la presión ejercida el miércoles por la Casa Rosada para evitar la discusión del mega-decreto que dictó Milei en diciembre pasado. El presidente y la vicepresidenta de la Nación mantienen una relación tensa y distante que ya ninguno busca disimular.

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, charló con MDZ Radio 105.5 FM y señaló que "se refiere al pedido de sesión especial de un grupo de senadores que, aprovechando que se convocó la sesión, meten este pedido que lo permite el reglamento de la Cámara de Senadores, simplemente eso", respecto al mensaje del presidente.

A través de la oficina de la Presidencia, Javier Milei apuntó a que "pretende avanzar con una agenda propia e inconsulta: "Entiendo que se lo dice a los senadores que firmaron el pedido de sesión especial. Victoria Villarroel solamente cumple con el reglamento".

A raíz de lo ocurrido, surgieron diversas posturas, entre las cuáles se destaca el rumor de una posible intención de que la vicepresidenta busca desestabilizar al presidente Javier Milei. El mandatario opinó que "hay que dejar de generar noticias donde no las hay. Acá tenemos que sacar un país adelante y lo único que te puedo decir es que con o sin DNU, con o sin ley de Bases o con o sin Pacto de Mayo, Javier Milei no va a poner en riesgo la economía del país porque es para lo que la gente lo votó y para lo que él es especialista en la materia. Entonces, acá se equivocan".

Francisco Paoltroni. Créditos: Instagram @paoltronif

Qué puede pasar con el DNU en el recinto

Paoltroni comentó que "la sesión está convocada desde antes para tratar, por ejemplo, en mi caso, que presido la Comisión de Relaciones Exteriores, hay tres expedientes que dimos dictamen favorable el día 3 de enero, es doble imposición de China y Turquía de protección y promoción de inversión de Emiratos Árabes. Los países están esperando hace años que esto se apruebe, no podes tener interminablemente un Congreso frenado porque estamos quedando mal con todo el mundo. De hecho, ahora estoy convocando otra reunión de comisión para tratar dos expedientes más, que están demorados en la Cámara por estas cosas".

El senador anticipó los posibles caminos que puede tomar el mega decreto de Milei: "Hay tres opciones respecto de lo que pase con el DNU 70/2023. Primero, que haya que no haya quórum, segundo que se rechace o, por último, que se apruebe. Si no hay quórum, continúa su trabajo en la Comisión Bicameral, que es lo que se venía tratando. En la última reunión de la Comisión Bicameral se concluyó que se iban a tratar todos los DNU que estaban demorados. Ahora, como se convoca sesión por otros temas, un grupo de senadores piden sesión especial y así lo dice el reglamento".

"El rechazo del DNU no es el peor escenario para el Gobierno", advirtió el libertario y argumentó que "a los argentinos nos va a ir bien de cualquier forma, podemos ir más rápido o podemos ir más despacio. Cómo no nos va a estar yendo bien si estamos saliendo de una catástrofe económica. Tenemos que atravesar los peores meses, no digo que sea fácil, pero no es desmedido. Obviamente que es un esfuerzo tremendo del conjunto de la sociedad, quién puede desconocer eso. Todos estamos atravesando un mal momento. La inflación empieza a ceder poco a poco, posiblemente en abril o mayo se levante el cepo y esto ya va a generar un rebote en la actividad económica. Se va a empezar a recuperar de a poco el poder adquisitivo, pero lamentablemente es lo último en recuperarse".

