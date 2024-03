Tras la caída del DNU, Victoria Villarruel habló de la crisis con Javier Milei y y no dejó dudas: "No me voy a convertir en Cristina Kirchner"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, compartió un video en redes sociales donde aseguró que "su compromiso con la Argentina y Javier Milei es inclaudicable" y subrayó que "no se convertirá en Cristina Kirchner". El mensaje se conoce luego de los fuertes rumores de crisis entre el mandatario con la decisión de la titular del Senado de incluir el DNU en la sesión convocada para este jueves y que terminó con el rechazo del mega decreto.

"Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!", escribió Villarruel en la red social X.

En el audiovisual de menos de un minuto, la referente de La Libertad Avanza hizo mención a que "Milei le pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial" y añadió: "Nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos".

Además, dejó en claro que que trabaja "espalda con espalda" con el presidente a pesar de los "incansables intentos" por dividirlos y recordó que "el Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente".

Acto seguido, volvió a desafiar con un picante palito a la expresidenta: "No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner o en aquello que vinimos en cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad".

"La política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. ¡Todo por Argentina!", finalizó Villarruel su mensaje, dando conclusión a una agitada jornada política para el oficialismo.