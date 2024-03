Guillermo Francos consideró un error de Villarruel aceptar la sesión por el DNU

El ministro de Interior, Guillermo Francos, consideró que Victoria Villarruel "podría haber evitado" el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia. El Senado sesiona este jueves por pedido especial de la oposición, lo que generó una supuesta interna dentro del Ejecutivo. Francos opinó sobre el tema.

En las últimas horas se generó cierta tensión dentro del Gobierno entre Javier Milei y la vicepresidenta ya que esta aceptó la solicitud de sesionar y discutir el DNU. "Puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso”, consideró Francos.

“Creo que hay un tema de presiones en la Cámara Alta para incorporar el tratamiento del DNU y que la vicepresidenta lo podría haber evitado, pero la presión la hizo incorporar ese punto. No veo segundas intenciones en eso, creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión”, continuó el ministro en esta línea.

Liderado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, y seguido por otros senadores opositores, los legisladores pidieron en varias ocasiones la sesión especial para tratar el DNU.

"El bloque kirchnerista en el Senado, en un acto claramente opositor y para debilitar al Gobierno, presiona para poner este tema dentro del temario de la sesión, cuando no ha sido tratado por la comisión bicameral y cuando hay cientos de DNU que nunca han sido tratados", declaró Francos.

Victoria Villarruel, en el ojo de la tormenta.

“Ceder a la presión implica incluir un tema. Esto es una discusión de tipo político entre sectores de la oposición y el Gobierno, cuando hay más de 100 DNU pendientes de tratamiento por la comisión bicameral", agregó el ministro. Además, vaticinó: "Quienes intentan desestabilizar al Gobierno claramente son los senadores del kirchnerismo”.

De todas maneras, el senador nacional Luis Juez consideró que era "imposible" que la sesión sea evitable "ya es el quinto pedido en este caso formulado por 40 senadores para una sesión especial". Y agregó: "Las instituciones están por encima de las decisiones de los dirigentes".

Hace ya algunas horas, el diputado José Luis Espert denunció que, con la aceptación de Victoria Villarruel de sesionar el DNU, la vicepresidenta buscó "desestabilizar" al Gobierno.

Francos lo defendió pero sugirió que en realidad el diputado no se refirió a eso: "A lo mejor no lo expresó bien el diputado Espert, no sé si habrá querido decir eso. No me parece que podamos hacer este tipo de especulaciones sobre el inicio de un Gobierno”.