Chocó la ambulancia en la que trasladan a los detenidos del caso Bento

Este jueves la jornada de audiencias de la causa que tiene como principal imputado a Walter Bento comenzó con un reclamo por parte de algunos de los imputados. En concreto el abogado Luciano Ortego, apuntado como miembro de la banda delictiva que habría encabezado el exjuez federal, denunció que los trasladan en una ambulancia en condiciones inhumanas y que durante el viaje fueron colisionados por otro vehículo. "Entiendo que corre riesgo mi vida y no voy a morir atado y esposado a un asiento", aseveró ante el tribunal.

Específicamente, el imputado dijo que ha sufrido "todo tipo de vejaciones" desde que quedó detenido pero afirmó que lo que vivió hoy llegó a su "límite de tolerancia".

"Desde que comenzó el debate nos trasladan en una ambulancia que no es un vehículo de traslado. Entiendo que corre riesgo mi vida y no voy a morir atado y esposado a un asiento. En la mañana nos impactó otro vehículo. Una colisión de atrás. Me atajó Bardinella Donoso. Tengo marcas y manos hinchadas", se quejó Ortego y dijo que si no lo hubiese ayudado Walter Bardinella Donoso -también apuntado como parte de la supuesta asociación ilícita- las consecuencias hubiesen sido más graves.

"Invito al tribunal a que venga y se sienten en el lugar en el que nos trasladan para que lo puedan apreciar. Es grave. Nunca dije nada pero hoy sentí que mi vida estuvo en riesgo", esgrimió Luciano Ortego y dijo que no asistir a las audiencias de forma presencial no es una opción para él.

El abogado Luciano Ortego. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

"Yo quiero y debo participar de forma presencial. Quiero y necesito estar aquí presente. No pido un trato de privilegio", manifestó Ortego que recordó que ha estado preso en un calabozo y que posó 49 días detenido en la U32 pero que hoy por primera vez sintió que su vida estaba en peligro por la forma en la que son trasladados.

"Siempre nos trasladan en ese vehículo. Nunca dije nada pero no es un vehículo en condiciones de traslado de personas. Las invito que se suban y lo puedan apreciar", concluyó el imputado.

La presidenta del tribunal, Gretel Diamante, tomó nota del incidente y reconoció que estaba al tanto de que los traslados se realizan en una ambulancia que no es el transporte idóneo. "Claramente no es el vehículo idóneo una ambulancia para hacer los y es una cuestión de falta de recursos.. Tomamos el reclamo", señaló la jueza.