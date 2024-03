Uno por uno: quiénes fueron los diputados que no dieron quórum para tratar la fórmula jubilatoria

La oposición quedó a diez diputados de conseguir quórum y abrir la sesión para tratar una nueva fórmula jubilatoria. Para las 12.30 había 119 presentes y el bloque de Miguel Pichetto, que había pedido la sesión especial, no pudo lograr su principal cometido: aprobar el emplazamiento para que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, constituya todas las comisiones y convoque al debate de una nueva fórmula de aumentos.

Como era de esperar, los 40 diputados de La Libertad Avanza (LLA), bloque al que se sumó formalmente José Luis Espert y Álvaro Martínez, no estuvieron presentes. Esta bancada se reunió esta mañana en el Salón Blanco de la Cámara baja a la espera de que se cayera la sesión. La mayoría no sólo estaba presente mientras la oposición buscaba el quórum, sino que estaba atrás de las cortinas, a la espera de que caiga, a metros del recinto.

Lo mismo hicieron los 37 del PRO, que unos días antes explicaron en un comunicado que "se necesita una reforma previsional que sea sostenible en el tiempo". "Manifestamos nuestro interés en debatir con la seriedad y en profundidad una fórmula jubilatoria que garantice el bienestar a nuestros jubilados de forma sostenida en el tiempo", indicaron. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, estuvo toda la jornada al lado de su colega de LLA, Oscar Zago.

El otro bloque que se mantuvo unido y ninguno de sus miembros bajó al recinto fue Innovación Federal, el espacio que reúne a ocho diputados que responden a los gobiernos de Río Negro, Salta y Misiones, y tienen de aliado al Movimiento Popular Neuquino, que mantiene el monobloque de Osvaldo Llancafilo. Los mandatarios provinciales siguieron de cerca las negociaciones y a último momento decidieron que no bajen sus diputados. Un gesto más hacia la Casa Rosada de cara al pacto de mayo.

Martín Menem levantó la sesión después de que no se juntaran los 129 diputados necesarios.

Tampoco bajó Paula Omodeo con su monobloque Creo, ni los tres ex UP de Independencia, ni las dos de Buenos Aires Libre, ni los dos de Por Santa Cruz y Producción y Trabajo.

A partir de ahí empiezan las fragmentaciones de los bloques. De la UCR sólo bajaron cinco diputados de los 34 que tiene el bloque. La mayoría seguía lo que pasaba desde el Anexo. Solo se hicieron presentes .Facundo Manes, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Fernando Carbajal y Marcela Coli.

El bloque UCR señaló en un comunicado que "servir de escenario especulativo al kirchnerismo", algo difícil de entender porque la sesión la pidió Juan Manuel López (HCF), que hasta diciembre era socio de los radicales en Juntos por el Cambio. Así una vez quedó expuesta la debilidad política del jefe de bloque Rodrigo de Loredo.

Desde este sector, aseguran que los radicales que no están presentes es porque "tienen miedo de quedar pegado al kirchnerismo". "No les importa los ingresos de los jubilados, ni les importa si en Rosario matan una persona por día, ellos no quieren la foto junto a los K", explicó una fuente parlamentaria.

El bloque que pidió la sesión, HCF, también tuvo bajas importantes. Una de ellas fue la de Margarita Stolbizer que está de viaje. Tampoco estuvo el entrerriano Francisco Morchio, que recibió un llamado de su gobernador Rogelio Frigerio y no estuvo presente. Lo mismo pasó con tres de los cinco gobernadores de este bloque que responden a Martín Llaryora, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

Por su parte, Unión por la Patria también bajas. Fueron ocho en este caso, pero se las adjudican al mal clima que permitió que muchos vuelos no lleguen a Buenos Aires.