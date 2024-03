Narcomenudeo: un senador del PJ apuntó contra el oficialismo y reveló que "no quieren armar la Bicameral"

El senador provincial Félix González puso en marcha su accionar como legislador ni bien ingresó a la Legislatura. En los últimos días la inseguridad se acrecentó en la provincia, particularmente en la zona oeste de Godoy Cruz. Las bandas narco criminales desataron una brutal violencia en el departamento. Actualmente se habla de una "rosarización" de Mendoza a raíz de las disputas territoriales de los narcotraficantes.

El senador del PJ se atrevió a dialogar sobre la problemática del narcotráfico con MDZ Radio 105.5 FM y expresó que "el tema de la violencia por el narcomenudeo tiene que ver con peleas entre bandas que tratan de controlar justamente la venta. Es una de las dimensiones que es importante y hay que seguirla, que tiene que ver con la oferta, de quién vende. Creo que la política traza en términos de cómo contrarrestar esto. Tenemos problemas de discusiones de bandas por el narcomenudeo".

"Ha habido cambios en la en la dinámica de la oferta y el acceso a la droga que ha sido facilitado. Me parece que está bien que se siga combatiendo esto, pero ahora lo que nosotros decimos es que hay que invertir mucho más en salud mental y en prevención del consumo problemático, de lo contrario, vamos a seguir siempre mordiéndonos la cola", agregó aportando su punto de vista.

La oposición exige la conformación de la Bicameral

Féliz González señaló que "el planteo es cuál es el tamaño de ese mercado y qué es lo que estamos combatiendo. Mi opinión hoy es que no hay una inteligencia criminal necesaria para desarticular esas bandas. Me encantaría que vinieran a la Legislatura y lo explicaran, porque como no arman la Bicameral no podemos participar en nada desde la oposición. Los diputados y senadores no tienen comisiones de seguridad, entonces no hay donde discutir los temas de seguridad hoy porque no se quiere armar la Bicameral".

"Creen que el problema de la inseguridad es un problema de comunicación. El tema de fondo es discutir los temas, dar la oportunidad de participar no solamente con la oposición, sino con otros actores de la sociedad que podrían estar aportando y enriqueciendo este debate de una manera mucho más inteligente", sumó.

El senador del PJ apuntó contra el Gobierno oficialista de Alfredo Cornejo.

Además, apuntó contra el oficialismo y advirtió que "Rosario tiene características propias, pero no entiendo por qué dicen que no podemos llegar a ser Rosario con situaciones cada vez de mayor violencia por el control del territorio por el narcomenudeo. La respuesta del Gobierno es que dicen que la oposición lo que quiere es explotar esto, entonces por eso no arman la Bicameral, pero esto es una obligación por ley. Nosotros estamos hablando con distintos dirig entes de otros partidos de la oposición para obligar a que esto efectivamente se constituya. Esto es un debate que se tiene que dar de cara a la sociedad".

"Una de las cosas que queremos aportar al debate es que la salud tiene que estar integrada en esa discusión, o sea, lo que no invertimos en salud lo terminamos pagando en seguridad. Entonces, ese debate hay que darlo también, ahora, no hay un ámbito en el cual poder hacerlo. Ese es el planteo, vamos a seguir presionando para que esto efectivamente suceda. No es una decisión de si quieren o no quieren hacerlo, están violando la ley directamente al no constituir la Bicameral", cerró.

