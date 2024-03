La oposición no juntó el quórum y se cayó la sesión en Diputados para cambiar la fórmula jubilatoria

Cuando todo parecía una derrota política para Javier Milei, La Libertad Avanza jugó a la política y logró desactivar una sesión especial, en la que se iba a tratar una nueva fórmula jubilatoria en el Congreso. La oposición juntó 119 diputados presentes, diez menos de los que se necesitan para abrir una sesión.

Al oficialismo no le quedó otra que pensar una estrategia para que se caiga la sesión, y finalmente tuvo resultado. Para esto, Martín Menem conformó la comisión de Previsión y Seguridad Social y la convocó para este miércoles a las 16. Así, le quitó el propósito de la sesión que había pedido Hacemos Coalición Federal, que era lograr el emplazamiento para que se trate este tema y se terminen de constituir las 40 que todavía faltan.

Además, distintos gobernadores operaron directamente sobre los bloques para que los diputados de su espacio no den quórum. Un claro ejemplo de esto fue la ausencia de tres diputados de Córdoba que responden de forma directa al gobernador Martín Llaryora. Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres no estuvieron presentes por eso mismo. Sí estuvieron presentes los cinco diputados del Frente de Izquierda y una buena parte de Unión por la Patria.

La UCR ya había anticipado que no iba a dar quórum. No quisieron "servir de escenario especulativo al kirchnerismo", algo difícil de entender porque la sesión la pidió Juan Manuel López (HCF), que hasta diciembre era socio de los radicales en Juntos por el Cambio. Sin embargo, cinco radicales decidieron sentarse igualmente en sus bancas. Estos fueron: Facundo Manes, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Fernando Carbajal y Marcela Coli.

Menem conformó la comisión de Previsión Social para las 16.

Desde este sector, aseguran que los radicales que no están presentes es porque "tienen miedo de quedar pegado al kirchnerismo". "No les importa los ingresos de los jubilados, ni les importa si en Rosario matan una persona por día, ellos no quieren la foto junto a los K", explicó una fuente parlamentaria.

"Hoy los ayudó las fuerzas del cielo, que hizo que muchos diputados no pudieran llegar por este temporal", dijo el jefe de bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, en las expresiones en minoría que hicieron los diputados una vez caída la sesión. Esta bancada tuvo ocho ausencias, varias de ellas fue por los vuelos que se suspendieron en medio de las tormentas en la Ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza trabajó con intensidad para que caiga esta sesión.

Desde temprano ya se supo que no iba a ha haber quórum y circuló la posibilidad de bajen la sesión. Sin embargo, minutos antes de las 12, el horario en el que estaba convocada, el bloque Hacemos Coalición Federal, que había hecho la convocatoria, sacó un comunicado para aclara que se mantenía. "Mantendremos la sesión para intentar emplazar a las comisiones de Previsión y Presupuesto a fin de que en un plazo razonable dictaminen una modificación de la formula actual", informaron.

La lectura que hicieron una vez que se cayó la sesión fue triunfalista. "Nuestro objetivo era que se emplazara la comisión y que se empezara a discutir una nueva fórmula jubilatoria que beneficie a los diputados. Y eso va a ocurrir esta tarde por la sesión que pedimos", analizó una fuente parlamentaria que trabaja con este sector.

Nicolás Massot (HCF) tenía previsto también emplazar a que se constituyan todas las comisiones. En su entorno interpretan que el gobierno quiere patear ese trámite para abril, después de Semana Santa, y eso quieren evitar. "Usted habló hace dos meses de trabajar los fines de semana; ahora le pedimos que por lo menos trabaje de lunes a viernes para conformar las comisiones", le dijo este diputado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El interbloque Innovación Federal estuvo ausente. Ninguno de sus nueve diputados se hizo presente en el recinto. Esto refleja la apuesta de los gobernadores de Río Negro, Neuquén, Salta y Misiones por no "ponerle palos en la rueda al gobierno". Además, valoraron la decisión de Martín Memen de convocar para este miércoles por la tarde a debatir la nueva fórmula en la comisión.