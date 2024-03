"Satisfechos": el contundente mensaje de Milei tras conocerse la inflación de febrero

El presidente Javier Milei destacó el índice de inflación de febrero, que cerró en 13,2% de acuerdo con lo estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En ese sentido, recalcó que el "proceso de desinflación es mucho más profundo que el de la convertibilidad" en los años 90 y volvió a destacar su "dura política monetaria por haber evitado la hiperinflación".

"Estamos muy satisfechos por todo lo que estamos logrando", señaló por Radio El Observador. "Es un número que después del desastre que hemos tenido que enfrentar es (producto de) el trabajo del ministro Luis "Toto Caputo", es un trabajo formidable", añadió sin ahorrar elogios al Jefe de Hacienda.

Asimismo, Milei planteó que el Índice de Precios al Consumidor de febrero podría ser estimado en "7,2%" a raíz de dos factores: "Si uno considera los efectos del arrastre estadístico, que son 4.2%, y lo que tiene que ver con la parte vinculada a suba de tarifas y prepagas, que son aumentos de una vez, producto de los desequilibrios que dejó el gobierno anterior, es 1,8% más. Quiere decir que hay que limpiarle seis puntos y estaríamos en una inflación de un dígito, de 7,2%".

Y pese a reconocer que sigue siendo "un número espantosamente alto" el mandatario insistió que "estábamos transitando la hiperinflación" en el país.

"La gente no la está pasando bien, somos conscientes de eso, 7 de cada 10 argentinos lo tiene claro. Casi la mitad de los argentinos está viendo la luz al final del camino", recalcó.

Finalmente, el libertario rechazó las promociones de los supermercados por no haber "hecho la retracción de los precios". ""Es una manera de no bajar los precios. Y eso en realidad está bajando el precio, pero no se puede manifestar en el índice", concluyó.