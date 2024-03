El reclamo millonario que Ulpiano Suarez amenaza con llevar a la Corte

Ulpiano Suarez aseguró que llegará hasta la Suprema Corte de Justicia si el Gobierno provincial no le da una respuesta favorable a su pedido de actualización del Fondo Compensador. El intendente de Capital presentó en noviembre del año pasado una nota para que el monto se ajuste pero por el momento el expediente no se ha movido.

Si no tiene respuesta en 60 días, Ulpiano Suarez irá a la Justicia.

“La semana pasada presenté el pronto despacho porque el expediente no ha tenido ningún movimiento ni gestión desde que presenté la nota en noviembre del año pasado. Ahora, hay 60 días hábiles para que se responda el pedido, una vez vencido ese plazo quedo habilitado para ir a la Corte”, dijo Ulpiano Suarez.

El Fondo Compensador se liquida mensualmente y en la cuota de enero la Capital recibió un millón de pesos, sin embargo, según los cálculos del intendente la suma debería ascender a los 606 millones de pesos. “La diferencia es el perjuicio para los vecinos de la Ciudad de Mendoza”, indicó el jefe comunal.

Ciudad de Mendoza.

Según Ulpiano Suarez, el Ejecutivo provincial acepta que la cifra está desactualizada pero no se ponen de acuerdo en cómo solucionar el problema. Por un lado, el Gobierno insiste en que no tiene fondos disponibles y que la partida no existe en el Presupuesto 2024.

Por su parte, el intendente le ha dado opciones de resolución del conflicto pero ninguna es del agrado de los técnicos de Hacienda. “Les propuse hacer una actualización por CER como ya se hizo en 2008 y 2010. También di la opción de establecer una suma fija o de actualizar el 1,25 ahora para llegar al 2,5 el año que viene. Yo he planteado alternativas de negociación pero me dicen que no está en el Presupuesto y no lo pueden pagar. Hasta ahora hemos tenido cero respuesta”, señaló Ulpiano Suarez.

Para pedir la actualización, el jefe comunal se sostiene en dos antecedentes: en 2008 y 2010 cuando el monto se comenzó a licuar con la inflación. “El Gobierno provincial que generó un perjuicio con un nuevo régimen de coparticipación advirtió la situación injusta y actualizó los montos”, cerró.

Ulpiano Suarez y el Fondo Compensador

El Fondo Compensador nació en 1996 con la ley 6.396 cuando se modificaron los criterios de la forma de distribución de la coparticipación entre las comunas. El Fondo Compensador busca equilibrar la situación de desventaja de Ciudad y La Paz.

Ulpiano Suarez en los estudios de MDZ (MDZ)

El monto se fue licuando con la inflación y el año pasado, uno de los primeros en reclamar por los fondos que llegan de la provincia fue Ulpiano Suarez. En ese momento, el intendente de la Ciudad de Mendoza presentó un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el monto que recibe el municipio en concepto del Fondo Compensador creado en 1996. La iniciativa busca que el Fondo Compensador represente ese 2,5% del total de recursos coparticipados establecido en un principio, 96,15% para la Ciudad y un 3,85% para La Paz.

El caso de Luján de Cuyo

En Mendoza, ya hay un intendente que se presentó ante la Justicia por la coparticipación. Se trata del Esteban Allasino, el jefe comunal de Luján de Cuyo que tras anunciarlo en el marco de la Fiesta de la Vendimia, el viernes pasado presentó una demanda contra el Gobierno de Mendoza ante la Suprema Corte de Justicia provincial. Esteban Allasino

El jefe comunal reclama por una deuda de más de 15 mil millones de pesos, al considerar que durante los últimos años el municipio fue perjudicado en el reparto de la coparticipación federal. “Presentamos una demanda a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en defensa de los lujaninos, del federalismo, y de los valores que nos caracterizan como mendocinos”, escribió en su cuenta de X Esteban Allasino.