Un diputado rosarino apuntó contra el Comité de Crisis y sentenció que "las fuerzas federales ya fracasaron diez veces"

Los ataques de las bandas narcos en Rosario dieron un salto cualitativo la semana pasada, provocando las muertes de dos taxistas, el fusilamiento del joven que trabajaba en una estación de servicio y el colectivero baleado el jueves. Tras la ola de violencia, los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri (que el viernes crearon un nuevo Comité de Crisis por el que las fuerzas federales van a asistir a la policía de Santa Fe) , viajaron este lunes a Rosario para poner en marcha sus acciones.

Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe y periodista de investigación, habló con MDZ Radio 105.5 FM y comentó que "esta es la undécima llegada de efectivos federales a la ciudad de Rosario, con diez fracasos anteriores. Es muy difícil imaginar que se va a lograr la necesaria tranquilidad que aspira cada familia que vive en cada barrio de Rosario, con la repetición de medidas que han fracasado hasta aquí. En segundo lugar, hay una puesta en escena enorme porque hablar de guerra hoy en la ciudad de Rosario, con bandas narcos policiales barriales que ni siquiera son carteles nacionales, es introducir la idea de Estados Unidos de esto de la guerra contra el narcoterrorismo para justificar de esa manera la presencia no solamente de fuerzas federales, sino de introducir a las Fuerzas Armadas".

"En la intimidad de la mayoría del pueblo rosarino, fueron ovacionados los gendarmes, como lo fueron antes también, porque hay una necesidad de seguridad como consecuencia de que no se puede garantizar de la Policía Provincial por estos nichos de corrupción. Las fuerzas federales no conocen el territorio, no conocen las historias de los lugares y no comparten la información, por eso fracasó las diez veces anteriores", sumó.

Carlos del Frade, diputado de Santa Fe. Creditos: Instagram @carlosdelfrade

Además, el diputado comentó que "eliminar los nichos de corrupción es un problema político, porque el tema del manejo policial es un tema absolutamente provincial de quién maneja la Policía. Eso es fundamental tenerlo en cuenta y eso es lo que nunca se ha querido hacer, por eso siempre vienen las fuerzas federales y terminan haciendo un papelón. Me parece que, además de sobreactuar diciendo que estamos en una guerra como dice el discurso de Estados Unidos, sirve para hacer lo que ya lamentablemente se sufrió en Colombia, México, Brasil, Ecuador, Perú, en todos los lugares donde se aplicó esto que es la doctrina de seguridad continental, que está respaldada por el Comando Sur del Ejército norteamericano".

Por último, el funcionario se refirió a la foto que subió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a sus redes sociales mostrando las medidas " a lo Bukele" que adopta una cárcel en Rosario: "No se puede hablar de causa y efecto directo, lo que se puede decir es que efectivamente no sirvió para pacificar ni mucho menos, porque después de eso vinieron los cuatro asesinatos que hasta el día de hoy están pesando sobre todos nosotros".

La foto que subió Pullaro.

"Es un error clarísimo, lo que pasa es que como está construida la conciencia del sentido común a partir de lo que significa la mano dura, la venganza por encima de la Justicia, ser brutales con quienes son brutales pero despreciando los derechos, esto fue muy aplaudido por distinta gente a través de las redes sociales. Una política pública se tiene que hacer en profundidad y, más allá de esto, ni siquiera se pensó cuáles podrían ser las consecuencias,creo que es un gran error político", cerró.

