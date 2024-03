La oposición en el Congreso ya tiene listo el primer contrataque para poner en aprietos a Javier Milei

El primer golpe político del Congreso al Gobierno de Javier Milei no lo dará el kirchnerismo, ni el Frente de Izquierda, sino los "lilitos" de la Coalición Cívica, que están dentro del bloque de Miguel Pichetto. Este miércoles al mediodía habrá una sesión especial con un único tema: cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria para que el ajuste no recaiga de lleno contra este sector.

El pedido lo hizo Juan Manuel López (HCF), uno de los hombres más cercano a la exdiputada Elisa Carrió, que bajó el perfil público pero sigue el día a día de la política y de la agenda del Gobierno. El proyecto no tiene dictamen de comisión y para ser tratado necesita dos tercios de los votos de la Cámara baja, algo muy difícil de conseguir.

Al tratarse de un tema sensible no sólo para las cuentas públicas si no para el bolsillo de los casi siete millones de jubilados y pensionados, el bloque que convocó a la sesión (HCF) pedirá el emplazamiento a la comisión de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. La primera todavía no está conformada, la segunda está a cargo de José Luis Espert. La idea es fijar una fecha límite para que haya una nueva fórmula.

"Los libertarios no tienen margen para dilatar el tratamiento, si quieren hacerlo largo nosotros podemos impulsar un dictamen que contemple una actualización cada tres meses ajustada por inflación, y se van a tener que sentar a explicar por qué no la quieren", razonó un diputado del bloque HCF para descartar la posibilidad de que La Libertad Avanza en Diputados estire los plazos y no haya nueva fórmula.

Miguel Pichetto fue uno de los armadores de la sesión del miércoles en diputados.

Para llegar al quórum, Miguel Pichetto debió negociar con referentes del kirchnerismo, con quienes dialoga cada vez más. El interlocutor fue Germán Martínez, como no podía ser de otra manera (el histórico legislador difícilmente acepte otro mediador que no sea el jefe de un bloque).

En las conversaciones que se aceitaron la semana pasada, según pudo reconstruir MDZ, el santafesino aceptó que una buena parte de su bancada se siente el miércoles a las 12 del mediodía en el recinto y dé quórum a cambio de sumar al temario el proyecto de Máximo Kirchner que protege al Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Esta iniciativa también sería emplazada a la comisión de Educación y Presupuesto y Hacienda. Sobre esto, además del proyecto de Kirchner, hay uno de Julio Cobos (UCR) y Margarita Stolbizer (HCF). Con esto buscan marcarle la cancha al Gobierno, que quiere avanzar con la eliminación de los fondos sin pasar por el Congreso de la Nación, una provocación que no cayó bien dentro del Palacio Legislativo.

Victoria Villarruel planea una sesión en el Senado.

En paralelo, Victoria Villarruel, la titular del Senado, dejó trascender la posibilidad de una sesión especial este jueves en la Cámara alta. El motivo de la convocatoria sería el tratamiento del proyecto de Boleta Única de Papel, pero la gran mayoría de la oposición insistirá con tratar el DNU 70/23, y no tendrá más alternativa.

A los distintos pedidos para tratar este tema que hizo el kirchnerismo durante el período extraordinario, se sumó a fines de febrero una carta que impulsaron los senadores Edgardo Kueider y Carlos "Camau" Espínola (ambos exfrentetodistas) para tratar el mega decreto de Javier Milei que avanza en más de 300 derogaciones y desregulaciones.