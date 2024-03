El sorpresivo gesto de Sergio Berni con Patricia Bullrich en medio de la violencia en Rosario

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló haber recibido muestras de solidaridad por parte de todos los gobernadores del país en el marco de la ola de violencia en Santa Fe.

En ese contexto, sorprendió al mencionar que el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, también ofreció colaboración en nombre del gobernador Axel Kicillof.

"Me llamó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y me ha planteado que están dispuestos a ayudar. Otras provincias también son solidarias. Berni me ofreció la ayuda en nombre de la provincia de Buenos Aires", precisó la funcionaria por TN.

“La provincia de Buenos Aires quiere mandar elementos, lo que necesitemos, están dispuestos a ayudar”, agregó sin dejar de destacar que “otras provincias se comunicaron para ser solidarias y achicarle el margen de acción al narcotráfico y lograr terminar con el delito”.

El mismo Berni confirmó su ofrecimiento de ayuda en una entrevista a la noche por C5N: "Hoy estuvimos reunidos, el gobernador (Kicillof), el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Javier Alonso), y hemos decidido brindar todo nuestro apoyo a Rosario y a Santa Fe".

Asimismo, confirmó que el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo una comunicación con Kicillof, y agregó que él se contactó directamente con Bullrich por pedido del mandatario bonaerense.

"Hemos puesto todos nuestros recursos a disposición de la lucha contra el narcotráfico en Rosario, que es mucho más grave y mucho más importante de solucionar", finalizó.