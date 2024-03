El mensaje de Javier Milei en medio del dolor por el asesinato del playero en Rosario

El presidente Javier Milei se expresó este domingo por el crimen de Bruno Bussanich en Rosario, quien fue asesinado en las últimas horas de tres balazos por sicarios. En su mensaje, el mandatario le envió condolencias a su familia, apuntó contra el kirchnerismo y el socialismo local por "entregar la ciudad a la delincuencia" y reiteró la postura del Gobierno de "no va a parar hasta que haya justicia".

"Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia", escribió el mandatario en su red social X.

Bussanich se había mostrado afín al gobierno libertario y el pasado 1 de marzo le dejó un mensaje de apoyo al mandatario, en lo que resultó su último posteo. "Todo mi apoyo al León, es el único capaz de hacernos salir del agujero que estamos", expresó el playero acribillado en la oficina de una estación de servicio de la ciudad santafesina.

"El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana", afirmó Milei, quien habló de "un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad".

Acto seguido, el presidente se dirigió con dureza contra los sicarios en medio de la ola de crímenes en Rosario y recalcó que durante su mandato no "dejarán de perseguirlos"

"No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden", subrayó.

En modo desafiante, endureció aún más su descargo: "Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros",

Por último, Milei le dejó una breve pero tajante orden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien junto a su par del Interior, Luis Petri, viajan en las próximas horas a Rosario. "Ni un paso atrás, Ministra", sentenció.

El territorio de la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro se vio acorralado esta última semana por una creciente cantidad de asesinatos en manos de sicarios y narcotraficantes.

Los episodios criminales incluyeron la balacera a una comisaría, dos crímenes de taxistas y otro ataque a tiros contra un colectivero, quien falleció este domingo por las heridas.