Vendimia: la foto con Alfredo Cornejo y la orfandad del PJ

Javier Milei este viernes por la noche abrirá las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que nadie puede anticipar si será lo suficientemente virulento contra la casta como para que incluya y vuelva enfadar a los gobernadores. Pero direccione sus palabras en ese sentido o no, algo es seguro: hay interés de la Nación de tener gestos políticos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y esas demostraciones ya han empezado a tomar forma en los actos vendimiales pero tendrán su punto cúlmine durante el desayuno de la Coviar (Corporación Vitinícola Argentina) en la que tanto la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel como el ministro del interior Guillermo Francos tomarán el primer vuelo este sábado (luego de participar el viernes por la noche de la asamblea en el Congreso) para estar presente junto a Cornejo.

El peronismo local en cambio, dará la primera muestra de la orfandad de referentes nacionales: el único que estará será Daniel Scioli pero ya no les pertenece- quedó lejos la campaña por su candidatura presidencial para 2015 para la que parte de referentes mendocinos jugaron fuerte- y vendrá en calidad de funcionario de Milei, una decisión que hace ruido en el partido, y lo deja fuera de juego para la construcciones políticas futuras del PJ.

La primera foto que no necesitó palabras que la acompañen, se la sacó este jueves 29 el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, junto a los dos diputados nacionales de estrecha confianza de Cornejo: Pamela Verasay y Lisandro Nieri. Menem estuvo sólo unas horas en Mendoza para participar en el desayuno real y se sentó en el medio de los dos alfiles cornejistas. No hizo falta más palabras porque la imagen valió más que cientos de declaraciones. Ese mismo día, como contó MDZ, se conoció que tanto los senadores nacionales por Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, votarán a favor del mega DNU de Milei si se trata en el recinto del Senado.

Verasay, Menem y Nieri

Con el horario nocturno que escogió Milei para que se celebre la Asamblea Legislativa este viernes por la noche, muchos dirigentes- incluso legisladores mendocinos como Julio Cobos- no consiguieron vuelo desde Buenos Aires para poder participar como lo hacen todos los años del desayuno Coviar y luego del Carrusel. En cambio, Villarruel y Francos se anticiparon y ya tienen pasaje para el primer avión que sale este sábado desde Buenos Aires hasta Mendoza y estarán en la Coviar y el Carrusel (que este año por decisión del Gobierno provincial no tiene palco oficial). En ese marco se mostrarán junto a Cornejo y habrá un plus. Francos - quien ya dijo que Cornejo no está en la lista de los "traidores" a los que acusó Milei tras la frustrada votación de la ley ómnibus-, volverá a la siesta hacia Buenos Aires, en cambio Villarruel se quedará para ver el acto central en el Teatro Griego Frank Romero Day junto a Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, quien ya tuvo su foto con ella en el Congreso cuando la fue a visitar.

Esos gestos se encuadran en un contexto muy belicoso de Milei con los gobernadores, a los que tanto Villarruel como Francos intentan apaciguar pero también para los debates que el Gobierno Nacional intenta dar en el Congreso como el DNU, el posible reflote de la Ley Ómnibus y la discusión por la baja de la edad de la imputabilidad que ya anticipó en Mendoza esta semana el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Pero además en estos recortes intempestivos que hace la Nación a la Provincia, entrar en guerra con Milei tiene costos.

Hebe Casado junto a Victoria Villarruel

En este desfile de funcionarios, vendrá Scioli e inevitablemente se encontrará con los 7 intendentes peronistas que lejos de jugar con él, se encuentran en un estado de ausencia de referentes nacionales. Es que Scioli se cruzó de vereda y hoy es el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Milei. A diferencia de otros festejos vendimiales, los jefes comunales del PJ hasta ahora veían que su participación en la Vendimia será en bloque local. "¿Quién nos podrá aglutinar hoy? Axel Kicillof (el gobernador de Buenos Aires) no nos representa a todos. ¿El cordobés Martín Llaryora, acaso? " se preguntaban dando muestras de los reacomodamientos tras la derrota electoral nacional del año pasado que está viviendo el peronismo.

Un desayuno atrasado- empezará más tarde que lo habitual por el discurso de Milei que retrasará a quienes vienen desde CABA- y un Carrusel sin palco serán parte del escenario de este sábado. Ahora bien, habrá gestos y más gestos para leer en Mendoza en este convulsionado panorama nacional y el posicionamiento que ya deja ver el gobernador mendocino frente al Gobierno libertario.