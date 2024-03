Caso seguros: el vínculo de Tierra del Fuego con el broker amigo de Alberto Fernández

La controversia por las causa de las irregularidades de los seguros en el Estado Nacional, que desembocó en la imputación de Alberto Fernández, amenaza con abarcar a otras provincias.

Tal es el caso de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, gobernada por Gustavo Melella: este jueves se conoció que rompió un contrato de más de 16 años con el banco provincial para así otorgarle el negocio a Héctor Martínez Sosa, otro de los apuntados por las supuestas comisiones en Nación Seguros.

La modificación fue hecha el 27 de marzo de 2020, en plena pandemia y a pocos meses después de asumir al gobernación. En ese momento, Melella tomó la decisión de no renovar el contrato que había mantenido con el Banco Provincia de Tierra del Fuego (BTF Seguros) desde junio de 2004.

Hasta ese momento, la entidad gestionaba el proceso de concentración de las pólizas de seguros patrimoniales y de personas, incluidas las coberturas de riesgos propios y específicos de la operación cotidiana.

El mandatario fueguino notificó al banco “la voluntad de la administración pública provincial de no proceder a la renovación del convenio”. De esta manera, se trasladaron las competencias a la Oficina Provincial de Compras.

A los pocos meses, en julio, la provincia avanzó con un convenio de asesoramiento con Héctor Martínez Sosa y Cia SA por las mismas tareas que tenía el banco provincial

En octubre, Martínez Sosa quedó autorizado para realizar todas las gestiones ante las compañías de seguro de los organismos de la administración central de la provincia y también de los organismos autárquicos y descentralizados. Esto incluía la Agencia Recaudadora Fueguina, la caja provisional para la policía, la caja de previsión social, las direcciones provinciales de energía, obras y servicios sanitarios, puertos y vialidad, la obra social de la provincia, la policía, entre varios otros institutos.

Según la versión que otorgó Melella, cuando era intendente de Río Grande había echado a Martínez Sosa por "mal desempeño", pero al llegar Fernández a la presidencia lo recontrató.

“Lo saqué porque no teníamos respuesta de la ART, no le daban bolilla a los empleados que tenían un accidente de trabajo. El acompañamiento no era bueno, no atendían”, explicó al diario La Nación. No obstante, ante la pregunta de por qué cambio de opinión al llegar a la gobernación dijo que “no encontró uno mejor”.

La sociedad principal de Martínez Sosa, tiene sede social en Río Grande, Tierra del Fuego. Llegó a la provincia en 1978, seis años después de que la ley 19.640 (aprobada en 1972) excluya de ganancias e IVA a todas las actividades y a todas las personas que se establezcan en la isla.

Martínez Sosa es el esposo de María Cantero, la secretaria privada del expresidente por tres décadas y a quien Fernández involucró ayer en el escándalo de los seguros.

Varios sostienen que recibieron llamados de Cantero para promover en diferentes dependencias públicas la designación de Martínez Sosa como productor de sus seguros

Melella y Martínez Sosa se conocen hace tiempo. Cuando el gobernador era intendente, en 2011, le entregó un reconocimiento por el cuadragésimo aniversario de la firma. Melella, cuando fue gobernador, tuvo una buena relación con el expresidente.

En 2022, en medio de la interna del oficialismo, Melella apoyó a Fernández y dijo: “Yo lo veo como candidato a Alberto. Necesitamos que Alberto sea candidato a presidente”. También elogió a Martín Guzmán, exministro de Economía. Fue uno de los pocos gobernadores que se alineó con Fernández.