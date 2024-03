Axel Kicillof se salió con la suya: la Asamblea Legislativa pasó para el lunes

La Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires pasó este viernes a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, luego que Axel Kicillof solicitara reprogramar su discurso para que no se superponga con la convocatoria del presidente Javier Milei. La sesión casi termina en escándalo ya que Verónica Magario no le dio la posibilidad de hablar a la oposición y realizó la votación a mano alzada, lo que provocó la reacción de los otros bloques, los cuales acusan que el oficialismo no tenía los votos para lograr el pedido del gobernador.



Cerca de las 16, la vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, dio inicio a la sesión para inaugurar el 152° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.



Tras entonar el Himno Nacional Argentino, se leyó el decreto de convocatoria de la Asamblea Legislativa y posteriormente la nota enviada por el gobernador.



En el texto, Axel Kicillof solicitó reprogramar para el lunes próximo la pronunciación de su discurso ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa local se superpusiera con la nacional, imposibilitando su participación.

La vicegobernadora Verónica Magario dio inicio a la sesión, se entonó el Himno y luego llamó a la votación del pedido de cuarto intermedio, el cual se hizo a mano alzada y solo fue votado por el bloque de Unión por la Patria. Cuando los legisladores opositores pidieron la palabra, no se les fue concedida.

Lo que acaba de pasar en la Legislatura de la provincia es una VERGÜENZA. El gobernador Kicillof pidió un cuarto intermedio para hablar el lunes SÓLO porque quiere hablar despues de @JMilei . Lo que es peor ES QUE NI EL GOBIERNO SABE QUIEN LE APROBÓ EL CUARTO INTERMEDIO!

Magario, en medio de los reproches se retiró del recinto, por lo que desde la oposición salieron a cruzarla y a tildar a la sesión de escandalosa.

Diego Garciarena, presidente del Interbloque UCR +Federal, fue uno de los que tomó la palabra al salir del recinto y le dijo a MDZ que "nos sorprende que el gobernador acuse dos invitaciones y hoy no haya venido. El argumento utilizado en esa nota no justifica el cuarto intermedio. Él tiene la obligación de venir a explicar qué va a hacer con IOMA, la seguridad y la educación, en vez de ver como se diferencia o pelea con Milei".

"Cuando pedimos la palabra para argumentar nuestro voto negativo no se nos dio y se cerró la sesión. Se votó a mano alzada, no sabemos si hubo mayoría. Si no estuviesen los votos, se cae la asamblea legislativa", agregó.