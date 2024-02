Rompió el silencio la diputada libertaria que busca derogar la ley del aborto

La diputada libertaria Rocío Bonacci, quien unos días atrás había presentado un proyecto para derogar la ley del aborto, habló sobre las amenazas que recibió. Explicó que le sorpendió que no solamente fue atacada por grupos pro ley -pañuelo verde-, sino que también los propios libertarios la cruzaron. Además, se manifestó sobre los legisladores que firmaron el documento en un principio, pero que rapidamente dieron de baja su apoyo.

“Recibí amenazas de los libertarios", señaló. Por la cantidad de mensajes que le enviaron, declaró tener el teléfono "trabado". “He recibido amenazas de los pañuelos verdes y de los seguidores de Milei", agregó. Y es que Bonacci había presentado un proyecto de ley que busca derogar la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

“No esperaba la repercusión negativa de los militantes y de los miembros del bloque. El momento correcto este quizás no fue, tampoco es el motivo para rechazar de plano la moción del proyecto en sí, que es lo que sentí con mis compañeros”, agregó.

Además, mencionó que los legisladores no tienen que "pedir permiso" al Ejecutivo: "Sí puede venir (Javier Milei) a decirnos ‘hagan esto o no lo otro’, pero no recibí ninguna de las dos indicaciones. Milei sabe el partido al que pertenezco, fue uno de los primeros que agregó la protección de las dos vidas en la declaración de principios, soy consecuente a esto”.

Lilia Lemoine, una de las firmantes que se dio de baja

Originalmente, el documento contenía la firma de la propia diputada, más la de otros cinco legisladores del partido: Lilia Lemoine, Oscar Zago, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar. Tan solo horas después, las cinco firmas fueron eliminadas de la ley, quedando unicamente la de la impulsora de la misma. "No siento que el Gobierno me haya soltado la mano”, indicó en este contexto.

“No me sentí desplazada ni que me soltaron la mano, el Ejecutivo no tiene que ver, esto es una cuestión del Legislativo, lo debatimos entre nosotros. El Ejecutivo está con otras cosas más urgentes, lo entiendo, por eso tampoco sabía que tenía que pedir permiso para hacer algo que es meramente de mi poder, así como el Ejecutivo no le pide permiso al Legislativo”, agregó.

“Les expliqué el contexto y les dije si les parecía conveniente acompañarme con sus firmas, que me avisaran. No les dije el día, pero sí que lo iba a hacer cuanto antes. Yo di por entendido que estar contando con sus firmas no era de puño y letra, sino poner el nombre para la mesa de entrada y que aparezca en su perfil de Diputados”, explicó sobre el malentendido y la marcha atrás que dieron los otros legisladores.

Rocío Bonacci había presentado un proyecto de ley que busca derogar el aborto legal

Durante el jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir a aclarar que la derogación de la IVE "no es parte de la agenda" de Javier Milei así como tampoco "está impulsada por el Poder Ejecutivo".

"Nosotros estamos preocupados por otras cosas más urgentes, más relevantes que ocuparnos de este tema", expresó al respecto en su habitual conferencia de prensa.

Asimismo, Bonacci dio a conocer, luego de la noticia, que la iniciativa era propia y que no tenía que pedir permiso a Milei para proponer proyectos.

"El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos", escribió la diputada en su cuenta X (ex Twitter).