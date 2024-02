Martín Menem ratificó el deseo de cambio del Gobierno y criticó a quienes buscan el consenso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reapareció después de la fallida ley ómnibus de Javier Milei y criticó a los diputados que buscan consenso para avanzar con las leyes. "La búsqueda de acuerdo es lo que le pasó a Macri y un sector lo tiró para atrás", señaló el riojano.

En una entrevista radial comentó que "no hay camino intermedio". "Es el pasado o lo que viene", contrapuso el titular de la Cámara baja. "Sale un político y dice `viva el consenso`. No se trata de consenso, se trata de cambiar el rumbo definitivamente", dijo en referencia al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, luego de que se cayera la sesión.

"La búsqueda del consenso es lo que le pasó a a Macri y un sector de ese conglomerado lo tiró para atrás e hizo que le vaya mal a la Argentina", afirmó Menem en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, el riojano dijo que el presidente Javier Milei "para nada" está enojado. "Sabía que era lo que podía pasar", indicó. "La gente no votó lo que pasó el martes. Hace dos meses la gente votó un cambio y hay diputados que fueron elegidos en 2021 que no entendieron que son representantes del pueblo y no de si mismos, sus intereses personales o la chiquita", apuntó.

Menem indicó que desde La Libertad Avanza seguirán trabajando con el Congreso.

Por otro lado, Menem reconoció que el oficialismo se encuentra "en un campo adverso" dentro del Congreso. La Libertad Avanza solo cuenta con 38 diputados de 257 por lo que no hay "alternativa que salir a buscar alianzas".

"Es lo que vamos a tratar de hacer hasta 2025", año donde se llevarán adelante las elecciones de medio término y sostuvo que lo que ocurrió con la Ley Bases en el Congreso "sirvió para saber quién es quién dentro de la Cámara y que intereses defienden".

También adelantó que desde La Libertad Avanza van a "seguir proponiendo leyes que saldrán de los diputados o del ejecutivo eventualmente" para mejorarle "la vida a los argentinos".

"Hay que aguantar. Es duro y difícil. A todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes y más a los sectores más empobrecidos, pero tengo la esperanza que hay que dejar a esta política que nos han perjudicado tanto", aseguró.