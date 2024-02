La asfixia de Javier Milei a los gobernadores obliga a repensar la gratuidad del trasbordo en Mendoza

La caída del Fondo Compensador del Interior al transporte deja a la provincia de Mendoza en una situación compleja. Si bien desde el gobierno se jactan de que no tiene gran impacto porque solo representa un 10% del costo del sistema, se suma a otras medidas y situaciones que obligan a redoblar esfuerzos para mantener el servicio de transporte público. El objetivo de Alfredo Cornejo es sostener la prestación sin disminuir frecuencias y eso obligará a subir el boleto y reforzar las partidas presupuestarias destinadas a ese fin. En ese contexto, se analiza la continuidad del trasbordo gratuito.

"Vamos a tratar de que se caiga el servicio. No quiere decir que no pueda suceder. Por el momento lo evitaríamos con suba de tarifa y mayor transferencia presupuestaria dentro de las posibilidades. No podemos hacer proyecciones a mediano y largo plazo. Hoy la idea y la decisión política es sostenerlo. Después tenemos que tener los fondos y ver lo que va ocurriendo mes a mes", manifestó en diálogo con MDZ Radio el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

El precio del boleto del colectivo llegó a los 200 pesos el 1 de febrero y un nuevo aumento sería inminente. Desde el gobierno aclaran que hay un aumento en los costos del servicio por el aumento del combustible, la duplicación del precio del dólar oficial y los incrementos salariales, por lo que es necesario corregir la tarifa. Pero además de ello analizan la posibilidad de empezar a cobrar algo por los trasbordos que hoy son gratuitos.

"Lo estamos estudiando. En principio siguen como están. Tenemos dos trasbordos gratis y somos la única jurisdicción que los tiene. En Buenos Aires el primer trasbordo es con un 50% de descuento y el tercero un 25%. Lo vamos a analizar pero en principio lo vamos a mantener", subrayó Natalio Mema.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

El escenario en la provincia es complejo. Mendoza dejó de percibir miles de millones de pesos de coparticipación por la eliminación del Impuesto a las Ganancias. Solo en enero la caída representó 11 mil millones de pesos. La caída de recursos se acentúa por la baja recaudación provincial a raíz del estancamiento económico. Y a eso se suma la eliminación del Fondo Compensador del Interior. En otras palabras, Mendoza tiene menos fondos para sostener un sistema de transporte cada vez con mayor demanda.

A eso se suma lo antes descripto en torno a los costos. Menos fondos y un sistema cada vez más caro por el 75% de aumento de los combustibles, la devaluación del dólar oficial y los aumentos salariales de los choferes. Para evitar disminución de frecuencias -medida que ya han tomado otras provincias- apuestan a reforzar las partidas presupuestarias y corregir el precio del boleto.

"La realidad es que nosotros cuando presentamos el presupuesto teníamos previstas las partidas que están en el presupuesto. Mas o menos 15 mil millones de pesos que no vamos a tener. A eso tenemos que eliminar lo que dejamos de percibir por la eliminación de Ganancias. Por el otro lado los costos de transporte han crecido por encima de la inflación. Un 75% de aumento solo en nafta, duplicación del precio del dólar oficial que es el que se toma para la compra de repuestos para mantenimiento. Y paritarias cada dos meses. Tenemos una multiplicación de costos contra disminución de ingresos", explicó Mema.

"Vamos a tener que hacer economía desde los puntos de vista. Por un lado con la tarifa. Lamentablemente no podemos seguir con tarifa de 200 pesos. Por el otro lado vamos a tener que reasignar presupuesto para mantener el sistema. Y trabajar en la eficiencia haciendo ajustes sobre demanda y oferta para mantener el sistema funcionando", concluyó.