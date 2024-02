Patricia Bullrich confirmó una futura coalición entre el PRO y La Libertad Avanza

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó este jueves la primicia de que el PRO se unirá a La Libertad Avanza para oficializar una nueva coalición conjunta. Con el anuncio, también pareció ratificar la ruptura total de Juntos por el Cambio.

"Se viene un rediseño político del PRO. La idea tiene que regir, no las estructuras políticas", sostuvo la funcionaria aunque evitó dar un plazo de cuándo se formalizaría la fusión en un sólo cuadro político.

En comunicación con La Nación Más, Bullrich planteó que la idea de ambos espacios es "muy similar" entre sí y que, por lo tanto, "el rediseño político" es un hecho.

De todas formas, indicó que "es un tema a debatir" pero rápidamente insistió que la idea es la más adecuada. "Yo empujo para ese lado, sin dudas", subrayó.

En esa línea, la ministra aclaró que el planteo para unificar ambos espacios no depende de "un problema de cargos" sino de que "la idea no se frustre nuevamente en la Argentina". "No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban", expresó.

Consultada por quienes comulgan con las ideas del Gobierno pero pertenecen a otros espacios, como Daniel Scioli, Bullrich sentenció: "Es importante que toda la gente que esté en el gobierno estén bien alineados. No sé si Scioli lo está. No necesitamos un gobierno de amigos".