Desde el Gobierno ya no descartan la salida del titular de Anses

El Gobierno ya no descarta que Osvaldo Giordano, titular de Anses, deje de ocupar su cargo tras la noticia de que su esposa - y diputada integrante del bloque Hacemos por Nuestro País - haya votado en contra de determinados artículos de la ley ómnibus en el tratamiento en particular del proyecto. Esto se le suma a las reacciones que el presidente Javier Milei tiene en redes sociales, como el "like" que le dio a un usuario que proponía que echen a Giordano por "traidor".

Entre el Gobierno y las provincias el ambiente se corta con tijera tras la caída de la ley ómnibus en Diputados. Sobre todo, la relación con Córdoba es una de las complicadas, ya que el Gobierno nacional tiene a tres funcionarios del riñón del exgobernador de Juan Schiaretti que ahora ocupan lugares claves: Daniel Tillard es presidente del Banco Nación; Franco Mogetta, secretario de Transporte y Giordano es, finalmente, el encargado de Anses, una de las "cajas" más importantes.

Este último comenzó a estar en el ojo de la tormenta luego de la noticia que de que su esposa, Alejandra Torres, votó en contra de determinados artículos de la ley ómnibus durante su tratamiento en particular.

A pesar de que hasta ayer no se hablaba desde el Gobierno de la salida de los "cordobeses", y se decía que se "evaluaba su desempeño" y no sus actitudes políticas, la situación transmutó con el correr de las horas y con el condimento del presidente Milei, que avaló un posteó en la red social X (exTwitter) en donde se decía que "la mujer del director de Anses del Gobierno, Alejandra Torres, votó en contra (de la ley ómnibus), deberían echarlo inmediatamente por traidor". Ahora, desde el Gobierno no confirman una salida pero "no pueden descartarlo".

La publicación no tuvo solo la reacción de Milei, sino también de la misma Torres, que lo citó con un pequeño descargo: "Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser "mujer de" no podemos tener opinión y criterio propio...", escribió.

El posteo al que Milei le dio "like" y Torres citó.

¿Quién es Osvaldo Giordano?

Giordano es un licenciado en Economía de 62 años que inició su carrera en la función pública entre los años 1991 y 1996, en el Ministerio de Economía de la Nación. Fue asesor de la cartera que en ese momento era manejada por Domingo Cavallo y luego subsecretario de Economía Laboral y Social. Posteriormente fue secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Ya bajo las órdenes de Roque Fernández, de 1996 a 1997, fue Superintendente de Riesgos del Trabajo.

Al retornar Cavallo a Economía junto a Fernando De la Rúa, Giordano volvió a trabajar bajo su administración entre 2001 hasta el caótico final del Gobierno de la Alianza, continuando en los meses que el país tuvo varios presidentes en pocos días y la presidencia de Eduardo Duhalde. Su función fue como director ejecutivo del Instituto Nacional de Recaudación de la Seguridad Social (Inarss).

También ocupó funciones públicas en el Gobierno de Córdoba y desde el 2015 fue el ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, cartera a la que llegó luego de desempeñarse ocho años ante la Secretaría de Previsión Social y ordenar la Caja de Jubilaciones provincial.

Giordano logró triunfar en Anses, tras la disputa del puesto con la diputada y excandidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Píparo, que había sido anunciada por el presidente como la designada para ocupar el directorio de Anses, hecho que luego no ocurrió.