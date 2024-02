Delitos en Mendoza: habló la ministra de Seguridad y dijo que "enero es un mes complejo"

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió a los recientes hechos de inseguridad en la provincia. Sostuvo que "enero es un mes complejo", aunque aclaró que "no hay mucha variación respecto del 2023". La funcionaria también hizo mención a las críticas recibidas por la cantidad de personal policial en las comisarías al aseverar que existe un "cambio de paradigma" que tiene que ver con una "Policía dinámica y un sistema integral de seguridad que no es solo la parte física".

Lo hizo este jueves en la actividad que dio por inicio el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos pertenecientes al Gobierno, alojados en la Playa de Secuestros San Agustín, que está ubicada en calle Libertador s/n, en el Parque General San Martín de la Capital y que sufrió un importante incendio durante 2023. Estuvo acompañada por el gobernador provincial, Alfredo Cornejo; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; y el jefe de la Policía, Marcelo Calipo.

Rus fue consultada por los números en materia delictiva -principalmente robos y hurtos- desde que asumió la nueva gestión de gobierno dos meses atrás. "Enero, estacionalmente, es un mes complejo. En eso no hay mucha variación respecto del 2023. Es un mes complicado igual que diciembre con, por ejemplo, el robo de autopartes. Eso es por la proximidad de las vacaciones. Enero tiene que ver también la estacionalidad de cómo repercuten estos delitos de robo/hurto la gente que está fuera de su vivienda. Todo eso se trabaja con operativos más intensos", comentó ante la prensa.

"Nosotros dentro del ministerio en el nuevo organigrama hemos subido de categoría lo que es la Dirección de Investigaciones. Eso colabora y trabaja muy relacionadamente con la Policía de Mendoza. Y eso es propositivo en orden de no sólo trabajar la disuasión y la prevención, sino obtener resultados positivos y efectivos, como en enero, por ejemplo, en tiempo récord, se pudo obtener recuperos de mercadería, que eso no se veía. Dos robos que fueron muy importantes: uno de noviembre del año pasado y otro que fue en enero. Eso se logra con trabajo mancomunado y la verdad es que yo estoy conforme con el trabajo que se viene realizando. Por supuesto que para nosotros -y más allá de las estadísticas a nivel de otras jurisdicciones y cómo Mendoza se posiciona bien en el marco nacional- un caso ya no nos interesa y nos parece que requiere el 100% de ocupación", sumó la ministra.

En relación a los cuestionamientos por la cantidad de efectivos en las calles y la cantidad de personal policial en las comisarías, Rus contestó: "Ahí hay que entender un cambio de paradigma que no es ni mendocino ni argentino. Es, digamos, lo que marca la política internacional en materia de política criminal y que tiene que ver con una Policía no estática; una Policía dinámica y un sistema integral de seguridad que no es solo la parte física. Es la parte física más la parte tecnológica. En ese sentido, la disponibilidad del recurso humano y el recurso que tiene que ver con móviles, eso no es fijo. No es que esté asignado a una sola comisaría. Eso lo manejan los jefes distritales y departamentales. A eso responde esa división. Y van disponiendo de ese recurso conforme a los mapas de calor ya las estadísticas que se van manejando a través del CEO".

Y añadió: "Tenemos un sistema súper avanzado para el nivel de otras jurisdicciones. Lo pude comprobar en este viaje (a Buenos Aires junto a Patricia Bullrich), en donde los jefes distritales y departamentales van manejándose con información sobre por dónde se mueve el delito, cuáles son las zonas calientes y disponen de ese recurso para eso. Dejarlo fijo en realidad es contraproducente. La idea de que que haya un destacamento más o uno menos no concuerda con el avance de una sociedad más compleja, que se va moviendo. Entonces, tiene que ver con los cambios de paradigma que acompañan a sociedades más complejas y a modalidades delictivas, también más complejas".

En tanto, habló de la reciente decisión de establecer un régimen preventivo y de control de actividades de metales como cobre y aluminio, lo cual fue anunciado por el Gobierno de Mendoza horas atrás. "Estamos con un plan integral que tiene que ver con el robo de cobre porque ahí no sólo tenemos la víctima directa, las empresas prestatarias de servicio y electricidad, sino también conectividad y telefonía. Después tenemos a la víctima indirecta, que es el ciudadano que de repente se queda sin el servicio con un problema que es el alto costo para poder reponer porque ahí la macro y la situación económica influye. A las empresas hoy les cuesta muchísimo más hacer la reposición de esos elementos tecnológicos que se necesitan para poder darle continuidad al servicio", declaró Rus.

Encuesta alarmante

Una encuesta realizada por DC Consultores de Opinión Pública -llevada a cabo entre el 5 y 7 de febrero y que contó con la participación de 1050 en Mendoza en la provincia de Mendoza- no solamente relevó las diferentes valoraciones existente a nivel político en lo que refiere a imagen positiva y negativa. También, en uno de sus apartados, abordó la inseguridad.

"En estos últimos 6 meses, ¿usted o algún familiar ha reportado algunos de esto hechos de inseguridad?", indica la pregunta en el informe difundido. La encuesta de DC Consultores.

El 70,7% de los encuestados respondieron que que sí, mientras que el 29,3% que no. Desglosando quienes contestaron afirmativamente, el 22,7% eligió la opción de fraude/robo virtual, 15,2% entradera/robo a vivienda, 12,3% asalto en la vía pública, 9,1% robo de vehículo, 4,6% robo a comercio, 2,7% amenazas, 2,2% problemas de droga, 1,9% otro.