Cornejo disparó contra Milei por sostener los subsidios al transporte en AMBA

Este jueves se confirmó que el gobierno nacional eliminará el Fondo Compensador del Interior mediante el cual se subsidiaba el transporte público en diferentes provincias del país. Si bien en Mendoza los subsidios nacionales solo representan el 10% del valor del boleto, el gobernador Alfredo Cornejo criticó duramente al presidente Javier Milei por recortar solo en el interior y mantener los beneficios en el AMBA.

"La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo", afirmó en las redes sociales el gobernador de Mendoza.

En concreto, cuestionó que no se avance de la misma forma en el AMBA, donde los subsidios son mayores y tienen una enorme incidencia en el precio del boleto.

En 2017 las provincias y el gobierno nacional de Mauricio Macri habían firmado un pacto con el objetivo de disminuir el subsidio a las empresas y enfocarlo en los usuarios que realmente lo necesitan a través del sistema SUBE. Pero quedaba claro que debían terminarse también con los beneficios que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires, no solo en materia de transporte sino también energética.

"Que el gobierno retire los subsidios al interior es una decisión que tenían que tomar los gobiernos en algún momento, pero que se retire totalmente del AMBA", manifestó en conferencia de prensa el mandatario. "Invocan el pacto fiscal de 2017 y 2018, que firme yo como gobernador y 19 gobernadores más y lo que decía ese pacto fiscal es que se tendían a eliminar en el 2021 para todas las jurisdicciones, para AMBA y para el interior", adhirió.

"Acá están eliminando de cuajo los del interior, pero no están los de AMBA", subrayó Cornejo y aclaró que si bien la decisión impacta en Mendoza durante todo el año pasado el gobierno nacional no le giraba esos fondos a la provincia de Mendoza y a pesar de ello se mantuvo la calidad de la prestación del servicio. "¿Cuánto nos afecta? Bueno, en principio, en el año 2023 la nación no le mandó los fondos a la provincia de Mendoza. Sin embargo la provincia de Mendoza los mantuvo ese subsidio con recursos propios", explicó.

La decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador se da justo después del cruce que tuvo el presidente con un grupo de gobernadores, a los que acusa de haber traicionado su compromiso de acompañar la ley ómnibus.

Sobre ese punto, Alfredo Cornejo negó que sea una represalia por parte del Ejecutivo nacional. "Siempre sostuvimos que todos estos subsidios se tenían que ir eliminando para que quede el subsidio directo a la persona que lo necesita", aclaró el gobernador de Mendoza tratando de despejar esa disputa.

"Nosotros queremos que mucha más gente viaje y que desistan del auto y que hayan distintas modalidades. Eso que es un concepto de las grandes ciudades de países desarrollados, queremos hacerlo en un contexto macroeconómico complejo, entonces nos cuesta un montón", esgrimió Alfredo Cornejo y se mostró de acuerdo con afinar los subsidios para que lleguen a los usuarios que realmente lo necesitan y no a las empresas.

"Nosotros alentamos que las personas viajen, entonces la tarifa social nuestra va más afinada al que viaja más, por ejemplo, privilegiando al empleado de comercio que se toma cuatro cuatro viajes, o sea, viaja más que otras personas. Entonces nosotros tratamos de que el subsidio también vaya a esas personas para que no saque el auto. Ese es un poco el concepto, con lo cual nosotros creemos que hay que eliminar el subsidio bobo para ir al subsidio que vale la pena, que cambie conductas sociales y que vaya en dirección de una mejor movilidad urbana. De ese subsidio no nos avergonzamos y queremos tenerlo. El otro sí creemos que el gobierno nacional tiene que ir retirándose, pero si se retira en AMBA un poco y en el interior todo, seguimos en la misma injusticia", concluyó.