Amplían el servicio de las unidades de psiquiatría del SAME

El Gobierno porteño comenzó a trabajar en una nueva ley de Salud Mental que responda a las inquietudes de los familiares de los pacientes que requieren atención integral. Mientras, prometen un nuevo protocolo para la atención en emergencia.

Además, Jorge Macri anunció la ampliación del servicio de las unidades de psiquiatría del SAME.

Los tiempos de internación y la obligación de que el propio paciente indique que quiere internarse son algunas de las preocupaciones para los familiares de las personas con problemas de salud mental.

Jorge Macri ya mostró su atención al tema y avanzará en ese sentido según promete. La Ciudad presentó con ese propósito la ampliación del servicio de unidades de psiquiatría del SAME, que van a dar una atención inmediata ante situaciones de emergencias.

“La salud mental requiere un abordaje rápido e integral”, afirmó Jorge Macri, acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós y por el director del SAME, Alberto Crescenti.

“¿Cuál es el objetivo del SAME psiquiátrico?”, se preguntó Jorge Macri y se respondió: “Primero es un compromiso que asumimos con muchas ONG", dijo y recordó que fue también un compromiso de su campaña el de una unidad del SAME psiquiátrico.

Se trata de una unidad que no está preparada para otras emergencias sino para una emergencia cuando hay "un problema de salud, un brote psicótico, un problema de adicciones donde además el paciente se pone violento". "Entonces -explicó Jorge Macri- vos vas a ver una unidad de traslado completamente acolchada que adentro no tiene equipamiento para otras emergencias"l

Anunció el jefe porteño que "en breve vamos a estar presentando el protocolo de procedimientos para problemáticas de adicciones y de salud mental”.

“Hay muchas familias que no saben o no pueden encarar la solución solas. Por eso, la ayuda requiere tiempo, pero sobre todo estar ahí en los momentos críticos. Ese es el objetivo fundamental de las unidades de psiquiatría. Reconocemos el trabajo comunitario que, en silencio y a pulmón, hacen las ONG’s y las distintas iglesias para acompañar, ayudar y contener. Aún así, no nos quedamos de brazos cruzados”, planteó Jorge Macri junto a Marina Charpentier, mamá del cantante Chano, directora de la ONG La Madre Marcha, y María Belén Lombardo, psiquiatra de la ONG LÉtourdit.

“Como digo siempre, este es un tema del que en general no se habla pero a mí me sale no hablar de los problemas, me sale poner los problemas sobre la mesa y animarnos a abordarlos rápidamente. La salud mental y adicciones, depresión, son problemas graves. Pospandemia, en medio de la ley de salud mental, el artículo 20, entre otros, impiden o limitan mucho la posibilidad de ayudar o de asistir a alguien que está por ahí en un brote o está con una adicción profunda y la ley parte de un concepto que es que esa persona tiene que levantar la mano y pedir ayuda y eso en general no ocurre y esa situación dramática lleva a las familias a situaciones de mucha angustia donde evidentemente además el estado con el peso de esa ley les complica más la vida”, consideró el jefe porteño,

“El mundo cambió y dejó eso de lado. Ahora, nos fuimos a un extremo donde no intervenimos para nada y eso tampoco está bueno. Entonces hoy, lo que el mundo está trabajando son intervenciones cortas en los momentos críticos, y entonces los hospitales de las ciudades se están preparando para eso”, cerró el jefe de Gobierno.

Así, la Ciudad suma tres móviles especializados en psiquiatría que estarán a cargo de emergentólogos capacitados para contener rápidamente a pacientes en crisis. No cuentan con elementos cortopunzantes, vidrios ni elementos sueltos. Están acolchados y enrejados para el traslado de pacientes agresivos. Atienden emergencias psiquiátricas en la vía pública y también trasladan a pacientes para su evaluación y atención, en caso de ser necesario, según se explicó.

Por otra parte se prepara un protocolo en salud mental con la convicción de que es necesaria una nueva Ley de Salud Mental, pero mientras la ley se discute la Ciudad avanzará en un protocolo propio para "intervenir y rescatar a esas personas de las situaciones dolorosas que viven a diario". El Gobierno porteño señaló finalmente que "al protocolo se suma la infraestructura que la Ciudad pone a disposición, con 5 centros ambulatorios y 7 Centros de Intervención Asistencial Comunitario (CIAC).