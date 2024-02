Cuáles pueden ser las consecuencias de la visita de Javier Milei a Israel

El presidente Javier Milei arribó este martes a Israel para su primera gira internacional como mandatario y tuvo su escala inicial en el histórico Muro de los Lamentos. Luego de esa visita, tuvo un encuentro con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, en Jerusalén.

Allí, el presidente argentino confirmó su intención de trasladar la embajada de Argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, algo que fue condenado por el grupo terrorista Hamás.

El analista político internacional Claudio Fantini indicó en MDZ Radio 105.5 FM cuáles pueden ser las consecuencias de la visita de Milei a Israel en este contexto: “Depende de cómo el presidente lo maneje”, sentenció.

“El hecho en sí de la visita es un hecho, pero los que van a tener repercusión son los que puedan producirse dentro de ese hecho. Depende cómo maneje la visita y cuáles sean sus pronunciamientos”, opinó.

Milei, durante su visita a Israel.

“De hecho ya hay una decisión de un muy fuerte impacto que es la de declarar a Hamás por parte de Argentina como una organización terrorista. Esa es una decisión que puede tener sus riesgos, pero que tiene un fundamento muy lógico históricamente razonable”, explicó.

Sobre la decisión del presidente argentino de trasladar la embajada, Fantini señaló: “Personalmente opino que a ese paso no hay que darlo, implica un involucramiento con el Gobierno. Va a depender mucho lo que haga en este viaje Milei. Hasta acá su identificación, más que con Israel es con el Gobierno de Netanyahu y el Gobierno de Netanyahu, no solo no es Israel, tiene como rasgo ser un Gobierno extremista, de fundamentalistas. Los aliados son partidos del fundamentalismo, que tienen más una idea de teocracia. Para mí es tan negativa y oscurantista como la sharía de las teocracias musulmanes”.

Y siguió: “Una cosa es tener un fuerte vínculo con Israel, con el Estado de Israel y con el pueblo israelí, y otra cosa es identificarse con el modelo de liderazgo de Benjamin Netanyahu, que es un hombre que se alió con partidos muy cercanos al fanatismo religioso y, además son un Gobierno que no reconoce a un Estado palestino, que no está dispuesto a avanzar a un Estado palestino. Y en esto tiene algo en común con Hamás: Hamás debe salir del juego, no solo por ser terrorista sino porque además no reconoce al Estado judío, no reconoce el derecho a Israel de existir donde existe”.

“Tampoco sirve un Gobierno israelí que no reconozca el derecho palestino a tener un Estado independiente. Espero que Milei sepa manejarse con límites para no quedar abiertamente identificado con un Gobierno que tiene un lado oscuro, que es muy oscuro”, aseguró.

