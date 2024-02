Condenaron a un dirigente del Polo Obrero a prisión condicional por cortar calles

El referente del Polo Obrero en Mendoza, Martín Rodríguez, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional por cortar calles. En un juicio abreviado, el dirigente de izquierda admitió que cometió un delito al entorpecer el tránsito a través de marchas por el centro. La pena quedará en suspenso siempre y cuando no vuelva a cometer un delito en los próximos cuatro años.

Rodríguez estaba acusado de siete hechos por violar el artículo 194 del Código Penal que condena a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación”.

Su defensa llegó a un acuerdo con la fiscalía y en un juicio abreviado se acordó una pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso. No podrá volver a cometer delitos en los próximos 4 años porque en caso de hacerlo la pena se vuelve efectiva y deberá ir a la cárcel.

Tras conocerse la condena, el fiscal Darío Tagua manifestó que “el Ministerio Público Fiscal aceptó la propuesta para realizar un acuerdo y terminar estas siete causas con un procedimiento especial que es un juicio abreviado donde se acuerda el monto de una pena y el acusado admite su responsabilidad penal en los distintos hechos”.

El titular de la Jefatura Fiscal Correccional y Tránsito explicó que “atento a ser la primera condena del señor Martín Rodríguez y otras circunstancias personales se fijó en dos años y ocho meses de prisión en forma de ejecución condicional, es decir que él no tendrá que cumplirla en forma efectiva, siempre y cuando no cumpla las reglas de conducta impuesta por la jueza que ha intervenido y siempre y cuando no cometa nuevos delitos en un lapso de cuatro años”.

“En caso de cometer un nuevo delito y ser condenado, se revocaría la condicionalidad de los dos años y ocho meses”, remarcó.