Leandro Santoro fulminó a Daniel Scioli y aseguró que "terminó su carrera política de la peor manera"

La designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes generó múltiples críticas esta semana, sobre todo del arco político que lo acompañó en Unión por la Patria. Este domingo fue el turno de Leandro Santoro, quien apuntó con dureza contra el exembajador de Brasil y afirmó que "terminó su carrera política de la peor manera".

"Yo tengo aprecio personal por Daniel. Me parece que cometió un grave error", lanzó en comunicación por Crónica Tv. Al ser consultado por los motivos que lo habrían llevado al exgobernador a sumarse al gabinete de Javier Milei, Santoro consideró que es el propio Scioli quien debe dar explicaciones.

"Perdió el cariño de la militancia que se había ganado. Es una decisión muy equivocada que termina su carrera política de la peor manera", disparó.

Asimismo, Santoro reconoció que Scioli "le da pena" ya que los libertarios "no lo quieren y no lo van a sentir propio nunca", mientras que sus compañeros del peronismo "lo dejaron de querer". "Perdió por todos lados", sentenció.

Horas antes, el flamante funcionario había roto el silencio para responder a los cuestionamientos tras su nombramiento dentro del Gobierno de Javier Milei.

"¿Qué les llama la atención? ¿Qué quiera ayudar? ¿Qué vengo y me comprometo en un momento difícil para el país? Nunca me han visto indiferente y no puedo serlo", sostuvo en contacto por Perfil. "Cuenten cuántos peronistas hay en el Gobierno, agarren papel y lápiz y hagan la lista. Yo pongo la cara por lo menos”, se defendió.