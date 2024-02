El fuerte mensaje de Luis Petri a quienes "intenten tumbar la ley ómnibus"

Luis Petri hizo un análisis este domingo de los incidentes que protagonizaron la Policía y manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus este viernes. “Aquí no había manifestantes trabajadores ni jubilados, había militantes políticos rentados como fuerza de choque”, apuntó el ministro de Defensa.

El funcionario nacional agregó: "No estaba la gente, no estaba el pueblo, eran violentos militantes políticos. Es su manera de actuar, no toleran el resultado de las urnas. Movilizaron militantes para arrogarse la representación del pueblo”.

En diálogo por Radio Rivadavia, el funcionario consideró un sector que "apuesta a que la Argentina fracase". "Intentarán voltear la ley. Son los beneficiarios del fracaso del país", recalcó. “Cuando a la Argentina le va mal, a ellos les va bien, aumentan la cantidad de planes, no tienen estímulo para apoyar los cambios”, insistió.

En ese sentido, Petri defendió el accionar de la Policía ya que “buscaba impedir que los violentos tomaran por asalto el Congreso y generaran disturbios. Fue un accionar ejemplar”.

"Impidieron que los violentos atenten contra el normal funcionamiento del Congreso. Buscan impedir, paralizar e interrumpir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado”, subrayó.

El ministro aclaró que la protesta es "bienvenida", pero reiteró que "cuando es violenta y pone en peligro la vida, merece el inmediato accionar de las fuerzas de seguridad”. "En 2017 nos tiraron 14 toneladas de piedras. La diferencia es que ahora no se permitió avanzar a los que tiran piedras y ponen palos en la rueda”, sentenció.