Llaryora dobló sus críticas a Javier Milei por la quita de subsidios a provincias

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, redobló este jueves sus críticas contra el Gobierno nacional luego de que quitara los subsidios a las provincias -que disparó el precio del boleto de los colectivos en el interior del país-, y el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) -que empobreció los salarios de los maestros-.

En una charla televisiva con el canal provincial El Doce, el mandatario remarcó que Córdoba destinará $30 mil millones para sostener los subsidios al transporte y mejorará la propuesta salarial a los docentes para evitar las medidas de fuerza lanzadas por los gremios Uepc y Sadop previstas para el lunes y martes próximo.

El Gobernador confirmó la predisposición por negociar en medio de las paritarias “a medida que mejoren los recursos de la Provincia”. “De 10 acuerdos salariales, hemos podido consensuar con nueve. Nos falta solamente el gremio docente, a quienes les hemos hecho una propuesta de acuerdo a los recursos que tenemos”, indicó.

En plena tensión con los sindicatos, agradeció el “esfuerzo mayúsculo” de los educadores en el contexto del reclamo y cuestionó al Gobierno nacional por la quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Al respecto, dijo: "Esto afecta a todo el interior, estamos todas las provincias en situaciones similares. Nadie se imaginaba que a alguien se le iba a ocurrir querer sacar adelante la Argentina sin fortificar la educación”, planteó.

En ese sentido, adelantó que a través de los legisladores, la semana próxima está previsto que impulsen un proyecto de Ley para recuperar el Fondo de Incentivo Docente, luego de que por una resolución, el Ministerio de Economía de la Nación lo diera de baja.

"La próxima semana, en Diputados, va a haber una propuesta que esperamos que todos los legisladores, más allá del partido político que sean, acompañen. Van a trabajar para ver si se puede recuperar el incentivo docente, para poder mejorar la propuesta salarial y que reanuden con normalidad las clases", aseguró Martín Llaryora.

Fonid y subsidios al transporte

En otro tramo de la entrevista, Llaryora volvió a cruzar a Milei por la crisis económica que transita el país, a la cual había descripto días atrás como "peor que la del 2001". En ese contexto, dijo que en la provincia de Córdoba, unos “18 mil estudiantes pasaron de la gestión privada a la pública” entre diciembre y febrero.

El gremio docente lanzó un paro de 48 horas en la provincia de Córdoba en pedido de una recomposición salarial y contra la quita del Fonid. Foto: UEPC

"Lo vuelvo a decir: 18.000 niños han tenido que dejar la gestión privada para ir a la gestión pública desde el mes de diciembre al día de hoy. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que construir 100 escuelas para poder contenerlos y no podemos claramente hacer esto. Lo que estamos haciendo es anexar cursos, nombrar docentes, sumar bancos... Pero todo esto genera un estrés sobre la comunidad educativa y la educación pública, y también genera más recursos que tiene que poner la Provincia", graficó.

"Es tremendo el nivel de crisis, el nivel de recesión en la cual estamos. Esto está pasando en la Educación, y también, está pasando en la Salud. Es decir, hay un sector de la clase media, media baja, que se está desprendiendo de sus medicinas prepagas, y recae en el Estado. Esto genera una contradicción ideológica con el Gobierno Nacional. Es decir, por un lado, se bastardea al Estado, pero por otro lado va a tener el Estado que atender a la misma gente que hace desgranarse de las distintas clases sociales", aseguró Llaryora.

En cuanto a la Salud, el gobernador de la provincia de Córdoba aseguró que hubo llamados en el Ministerio de Salud de la provincia el fin de semana pasado pidiendo reubicar en el sector público a gente que estaba internada en clínicas y sanatorios porque no lo podían pagar más. "Tenemos que estar preparados, ya no para recibir a más gente, sino también para recibir pacientes que están internados en el sector privado y que no lo pueden pagar más, aún teniendo prepaga u obra social", señaló el mandatario provincial.

"Este es el nivel de gravedad que estamos enfrentando. Ahora hay una diferencia conceptual. Nosotros creemos que el gobierno en estos momentos no tiene que correrse como hace la Nación, sino que tiene que estar más presente que nunca", enfatizó Llaryora.

Fallo a favor de Chubut

El mandatario cordobés además se refirió al fallo de la Justicia Federal en Chubut, que habilitó al gobernador Ignacio Torres a exigir el pago de los subsidios al transporte, monto que fue depositado en las últimas horas por la Nación.

Cabe recordar que este martes el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, ordenó a Nación devolver los $13.500 millones que le fueron retenidos por una deuda que este distrito tomó del Fondo Fiduciario. Desde La Libertad Avanza solicitaron un recurso per saltum y pidieron la intervención de la Corte Suprema. Mientras tanto remitió el dinero. Para martín Llaryora, el fallo de la Justicia Federal en Chubut tiene incidencia y sienta precedente para las demás provincias. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Al respecto, Llaryora expresó: "La justicia de Chubut ya se ha expedido, y claramente esto significa que en los próximos días la Nación tendría que estar enviando los fondos al resto de las provincias. Porque si ya tenés un fallo de una provincia, no es necesario que todas vayamos a la Justicia, con los costos que esto implica, para ratificar la ilegalidad de la medida. Me parece que tendría que resolverse claramente con el sentido común. Si esto no sucede, si no remiten los subsidios a las provincias, nosotros reclamaremos también como hizo Chubut", comentó.

Y agregó; "A nosotros hoy no nos están mandando ni siquiera el dinero de los jubilados cordobeses, que van a cobrar este mes, pero sin que la Nación envíe un solo centavo. Esto le pasa a las provincias que no han transferido su Caja jubilatoria", aseveró, abriendo así otro frente de conflicto.

Por último, en cuanto al discurso que mañana viernes dará el Presidente, para dar apertura a las sesiones ordinarias del Congreso nacional, el Gobernador de la provincia de Córdoba dijo que espera que "pueda restablecer el diálogo y construir consensos... Tiene que escuchar, dialogar, consensuar y después pasar a las acciones. El Gobierno nacional lo que tiene que hacer es en bajar los cambios... Lo que sirvió para la campaña, que fue durísima con insultos y agravios, ya pasó. Ahora le toca a gobernar. Y eso no se puede hacer sin consensos. Si no consensuás, será más difícil no sólo para el Presidente o las provincias, sino que lo será para la gente. Nosotros vemos que la gente sufre todos los días y la Nación no está tomando medidas de contención", lamentó.