Guillermo Francos habló sobre el rol que tuvo Mauricio Macri en el conflicto de Chubut y no perdonó a Ignacio Torres

El ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo un análisis sobre el enfrentamiento que mantuvo el presidente Javier Milei con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por los fondos de la coparticipación y consideró que el mandatario provincial "dice cosas que no son".

"Ellos plantearon el jueves una autorización para tomar deuda. El viernes al mediodía, la Secretaría de Interior le envió un mail al Ministerio de Economía de la provincia pidiendo más documentación para analizar el tema. Ese mail no lo vieron", resaltó por LN+.

En ese sentido, el funcionario explicó que el pedido que solicitó la provincia tiene que estar acompañado por "un análisis técnico" que, según Francos, nunca les llegó a Casa Rosada. "Hay documentos que Chubut no envió para la refinanciación", insistió.

Por otro lado, Francos desestimó que Mauricio Macri haya tenido responsabilidad en el puja entre Nación y la provincia. Un día antes, Torres señaló que mantuvo conversaciones con el expresidente antes de que estallara el conflicto donde le pidió que interviniera ante Milei.

"No conozco las conversaciones que han tenido, así que no le puedo asignar ningún rol. Yo sé que el expresidente ha apoyado desde el inicio este Gobierno. No habló con Macri", respondió.

De cara al inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso, Francos se refirió al encuentro de Milei con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) esta mañana y señaló que hizo "un análisis del tratamiento de la ley (Bases) con los diputados de LLA y los alentó a trabajar en conjunto con el bloque del PRO”.

Por último, Francos se refirió al conflicto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y recordó que “el gobierno anterior le sacó fondos a la Ciudad (de Buenos Aires) para dárselos a la Provincia para financiar a la policía".

"Estos parches que se ponen en las cuentas fiscales tienen poco que ver con un sistema ordenado. Lo que pretende Milei es poner las cuentas en orden”, cerró.