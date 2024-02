El motivo por el cual algunos docentes y directores cobraron menos que el mes pasado

La decisión de Javier Milei de no enviar más el Fondo de Incentivo Docente (FONID) a las provincias se percibe en los sueldos de los docentes mendocinos. Se trata de 28.700 pesos por cargo que las maestros desde este mes no percibirán se ve reflejado en algunos salarios. Docentes de más de 30 años de antigüedad y directoras, a pesar del acuerdo salarial firmado hace 15 días entre el Gobierno y el SUTE no han visto aumentos en sus salarios, por el contrario, denuncian desde el sindicato que, sin este fondo, han sufrido un recorte del sueldo.

Para el resto que es la gran mayoría de los docentes, el Gobierno de la provincia lo pagó a través de la cláusula de garantía que ahora en el bono no figura como "nación", porque ese es otro ítem que desde Casa Rosada dejaron de mandar a las provincias.

Las docentes fueron a revisar el home banking o se acercaron a un cajero y se encontraron con esa mala noticia: el FONID no existe más en sus salarios, que equivale, aproximadamente a un 10% del sueldo, según las horas o cargos que se tengan. Muchos de ellos se fueron a quejar a la Dirección de Escuelas de Mendoza. Pero recibieron por respuesta que se trata del recorte que hizo la Nación. Esa contestación está pegada en un vidrio de una de las oficinas de la Casa de Gobierno donde se liquidan los sueldos a los docentes.

El cartel que anuncia que ya no se percibe el Fonid

El FONID son recursos que desde 1998, tras una extensa protesta de los maestros en todo el país, la Nación transfería a las provincias para mejorar los salarios de los trabajadores de la educación. Su vigencia se prorrogó año tras año a través de leyes y decretos. La última vez se hizo vía decreto, en enero de 2022, con una prórroga de 2 años que caducó a comienzos de 2024 y Milei decidió no extender en el tiempo.

Es por esto que muchas trabajadores de escuelas mendocinas han visto una merma significativa en su sueldo. "El Gobierno de la provincia venía diciendo que estaba en condiciones de absorber la ausencia del FONID, hoy nos encontramos con la situación de que aquellos docentes que no están contemplados en la cláusula de garantía (es decir, no entran en el piso mínimo garantizado) han sufrido un recorte salarial, literalmente. Se trata de directivos, supervisores sobre todo, docentes que están por encima de la cláusula de garantía dejaron de percibir el incentivo y tienen un recorte salarial", sostuvo Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE en diálogo con MDZ. Pero además, agregó: "Esto lo hemos denunciado en la subsecretaría de Trabajo para que convoque a paritarias urgente para tratar este tema".

El Director General de Escuelas quien además es el Ministro de Educación Tadeo García Zalazar está en Buenos Aires buscando respuestas por este asunto y otros fondos que tampoco garantizará más la Nación. Entre ellos, recursos que afectan la doble jornada que hay en 2032 escuelas provinciales, infraestructura escolar, entre otros.

Si se toma un bono de cualquier docente, lo que no figurará más es FONID y material didáctico. La Provincia absorbió esos montos , además del de la cláusula de garantía que mandaba la Nación. Quienes quedaron afuera son quienes tienen los sueldos más altos que por lo tanto ni siquiera vieron reflejados el aumento acordado por la paritaria de febrero.