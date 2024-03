Cristian Ritondo negó una posible fusión entre el PRO y La Libertad Avanza

El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, descartó hoy una unión parlamentaria entre su bloque y el de La Libertad Avanza. "No se necesita", aseguró el congresista.

"La verdad que no se necesita, por lo menos no lo hemos hablado, me parece que hoy las dos fuerzas están trabajando bien", aseguró Ritondo, que confirmó que se habla tanto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el del bloque de LLA, Oscar Zago. "No hace falta un interbloque, no representa nada a veces", confesó.

Ritondo aprovechó el momento para recordar el pasado del PRO: "Nosotros venimos de la experiencia de un interbloque en donde muchas veces había sectores que se sentaban para dar quórum y estábamos nosotros con una posición de interbloque de no darlo y después teníamos que responder todos por eso", en diálogo con Radio La Red.

En ese marco, Ritondo sostuvo que es importante para el PRO "mantener nuestra identidad" ya que están en la reconstrucción del partido que es importante para ellos. Según su explicación, no necesitan una fusión del PRO con LLA "para las ideas que tenemos para el cambio ni para ella acompañamiento que le hacemos al Gobierno".

Ritondo y Milei juntos en Casa Rosada.

Para finalizar, el diputado enfatizó en que ya "quedó claro cual es la política nuestra", que se basa en acompañar las medidas del Gobierno y tener a funcionarios del PRO en la gestión, a pesar de no haber aún alianzas ni fusiones.

La declaración de Ritondo tiene peso porque, hace un tiempo, la ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había manifestado la intención de unir a su partido con La Libertad Avanza. Además, el mismo Ritondo almorzó el jueves pasado con Javier Milei en Casa Rosada, lo que volvió a encender las alarmas.