"Compran porquerías": la desafortunada frase de Bertie Benegas Lynch sobre los comedores

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto 'Bertie' Benegas Lynch compartió su mirada sobre la situación en los comedores y dejó una serie de frases controversiales: los acusó de robarse la comida y consideró que su sistema de trabajo "es un relajo total".

"Si supieran la gente desesperada que me dice que los llamemos a ellos porque se afanan la comida", sostuvo y agregó: "Desde los comedores piden un tipo de calidad de comida para que después compran porquerías que le dan a los chicos o la venden. No estoy generalizando, es el marco, no digo que todos sean así".

En contacto por Futurock, aclaró que "hay merenderos y comedores que lo hacen como debe ser". Sin embargo, reiteró que "hay una generalidad de esto que es alarmante".

"Hay gente que me llama desesperada de Villa Fiorito y de otros lugares que me dicen 'Bertie, que nos llamen a nosotros porque vos no sabés lo que es esto. Se afanan la comida'", reveló.

Para terminar, Benegas Lynch le dejó un consejo a "a favor de la gente" de los comedores: "Lo que le diría a la gente que está solicitando esto es que den los datos que están pidiendo, que son dos estupideces para legitimar las condiciones que están pidiendo".

"Justamente, para que los recursos lleguen a la gente que queremos que lleguen, es necesario que los que lideran esto lo más rápido posible manden la información para tener la tranquilidad de que el Gobierno está mandando el dinero a la gente que todos queremos que lleguen", concluyó.