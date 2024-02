Patricia Bullrich habló de Chubut: consejos a Torres y la lógica de los guanacos

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a los cruces que la provincia de Chubut -gobernada por Ignacio Torres- tuvo con el Gobierno nacional y advirtió que tienen que ser "muy cuidadosos" porque están sufriendo un grave problema con el petróleo y que es una lástima que se expandan a la explotación minera para mejorar su situación económica: "(Chubut) tiene un yacimiento de plata, desde la costa hasta la montaña tiene todo tipo de minerales y no vive nadie ahí, hay nada más que un millón de guanacos", expresó la funcionaria para dar a entender que podría darse ahí la explotación de ese recurso.

Bullrich habló el martes por la noche sobre "Nacho" Torres, el gobernador de Chubut que amenazó con cortar los suministros de gas y petróleo si el Gobierno nacional no le devolvía los fondos retenidos por una deuda que mantiene la provincia.

En ese sentido, Bullrich confesó que el mandatario provincia la visitó antes de la denuncia pública contra el Gobierno: "Me vino a ver, me contó lo de la deuda; me parece que discutir con el Gobierno nacional un refinanciamiento es una cosa razonable y lógica, después dijo que si no mandaban la plata iba a cortar el petróleo. Le dije ‘pará, ¿estamos todos locos?, eso hasta ahí no se puede llegar’. Pensé que lo decía medio en chiste, como que no era una cosa seria”, aclaró.

Luego, en diálogo con La Nación+, la ministra habló de lo importante que es que Chubut cuide sus activos, ya que su principal fuente de ingresos, el petróleo, está en una situación crítica: "Tienen que ser muy cuidadosos (con el petróleo) porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran", advirtió. Y agregó que "YPF dijo que se iba de las provincias, EXON se está yendo, es muy importante" que la provincia sea precavida cuando "vive del petróleo y de la pesca".

Bullrich opinó sobre la situación de Chubut tras el cruce con el Gobierno.

Además, subrayó que la minería es una actividad no desarrollada en Chubut, "porque se votó la ley y luego se echaron para atrás, pero podría vivir de la minería porque tiene una planicie, un yacimiento de plata". "Desde la costa hasta la montaña tiene todo tipo de minerales y no vive nadie, hay nada más que un millón de guanacos, pero de verdad. Hay que lograr las inversiones, porque Chubut es una provincia que no debería ser pobre y lo es", concluyó.

Torres, el mandatario que logró que todos los gobernadores se alinearan en contra de Javier Milei -menos el de Tucumán, Osvaldo Jaldo- habló tras las declaraciones de Bullrich y dijo que le resultaba "muy difícil hablar de Patricia" porque tiene “una relación de afecto” y él elige poner “lo humano antes de lo político”. Sin embargo, denunció: “Si hay una persona que usó este conflicto y me usó a mí es Patricia”.