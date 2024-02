Mariano Cúneo Libarona prepara el terreno para bajar la edad de imputabilidad: "Es algo que el pueblo clama"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, aseguró este miércoles durante su visita a la provincia de Mendoza que se dará el debate para la baja de la edad imputabilidad para quienes cometan delitos. Se trata de una iniciativa de larga data que el gobierno de Javier Milei ve con buenos ojos y que, en esta ocasión, vuelve a aparecer en agenda.

Cúneo Libarona, que pisó suelo mendocino para mantener una serie de reuniones enfocadas en la puesta en marcha de una reforma del Código Procesal Penal en la Justicia Federal, fue consultado acerca de si piensa que se va a dar el debate para la baja de la ley de imputabilidad en Argentina. "Yo creo que sí. Para todos los delitos. Es algo que el pueblo clama", contestó.

Luego, amplió: "Hay 32 propuestas a lo largo del tiempo para bajar la inimputabilidad. Los legisladores quieren esto. La sociedad también. Basta con ver la criminalidad. La ley es de 1980... La criminalidad cuando yo tenía 20 años, hoy -cuarenta años después- cambió sustancialmente. Un joven de 14 años en 1980 no es igual que uno del 2024. El mundo, las reglas y las costumbres cambiaron. La ley tiene que ajustarse a los tiempos. La ley tiene que ir antes de los hechos, porque, si no, pasa el tiempo y queda prácticamente en desuso".

En tanto, el titular de la cartera de Justicia adelantó que planea diagramar una serie de cambios en materia penal. "En Semana Santa me voy a dedicar full time al régimen penal de la minoridad con una reforma sustancial no por la punibilidad, sino en cuanto a la reeducación, resocialización, trabajo, etc. Con el esfuerzo que estamos haciendo, lo tengo arriba de mi escritorio, pero alcanzo", puntualizó.

Incluso, durante su paso por Salta días atrás, Mariano Cúneo Libarona, ratificó la decisión oficial de establecer en 14 años la edad de imputabilidad de los menores y afirmó que una de las prioridades actuales de su cartera es la puesta en vigencia en todo el país del sistema procesal penal acusatorio.

"Tengo un largo camino por recorrer en materia legislativa", dijo el funcionario y abogado penalista. Afirmó que "estamos bastante avanzados con un sistema que versa sobre estos principios: llevar la imputabilidad a los 14 años, que se abarque todos los delitos, y si son menores de 14, que tengan un tratamiento reeducativo".

"El menor tiene que ser resocializado, recuperado, tener trabajo, ser formado para el futuro, tiene que ser educado para que vuelva a la sociedad con herramientas y sea útil", añadió en Salta.