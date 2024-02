Juan Grabois, a fondo: picante cruce con Jonatan Viale y dardos contra Milei

Explosivo como siempre, Juan Grabois protagonizó una nueva aparición televisiva, donde mantuvo un incómodo ida y vuelta con el periodista Jonatan Viale y renovó sus críticas contra Javier Milei.

Todo inició cuando el referente social interrumpió el pase que el conductor del programa ´La Ves´ realizaba con sus colegas de TN, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.

Pese a que los conductores de ´Somos buenos´ intentaron que se mantenga en silencio, el excandidato a presidente se dirigió directamente a Viale.

De forma chicanera, Grabois dijo: "¿Jony me escuchás? ¿Por qué no contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste?". "¿Sobre qué, Juan?", respondió el periodista.

"El llamado que me hiciste para disculparte, aprovechá ahora que estás al aire para contarlo", reveló la figura del Frente Patria Grande. A lo que Viale contestó: "Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema":

No obstante, Grabois redobló la apuesta: "Pero aprovechá que estás al aire y contalo". En ese momento, tanto Viale como Wiñazki y Fioriti intentaron apaciguar las aguas y contener al piquetero.

"No tiene nada que ver eso, estás mezclando todo, pero no hay problema: después, con gusto lo aclaramos", expresó el conductor, ciertamente incómodo: "Tranquilo, Juan. Chicanitas, no. Chicanitas baratas, no".

Después de su entrevista "Somos buenos", Grabois volvió a insistir sobre el tema aunque, por supuesto, ya no se encontraba Viale presente. "Es por una difamación. Lo hice porque quería disculpas públicas", expresó

Grabois sobre Milei: "Va a llevar al país a una tragedia absoluta"

En su entrevista, Grabois aclaró sus polémicos dichos sobre Milei y aseguró que "no dijo" que "quería que fracase y se hunda". "No quiero eso con el presidente, sino con su proyecto que es deshumanizante ya que genera una catástrofe social", expresó.

En ese sentido, habló de una "catástrofe tremenda" ya que en 70 días del gobierno de Milei subió "17 puntos la pobreza". "Toda la pobreza acumulada desde Macri, su gobierno patético, y el pésimo gobierno de Alberto Fernández, la empató este tipo en 3 meses con una decisión deliberada de licuar", disparó.

"Estamos en un proceso de miseria planificada, sustentado en ideas que para mí nos van a llevar a una tragedia absoluta", recalcó.

Además, volvió a despegarse de las acusaciones por el fondo fiduciario y dejó una curiosa frase al respecto: "Yo no robé, yo no malversé fondos, yo no me enriquecí, no fui funcionario y voy a rendir cuentas de la administración pública cuando sea presidente, que va a ser dentro de bastante poco".