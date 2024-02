Inseguridad: "Si la policía no está actuando es porque no hay órdenes políticas"

La inseguridad en la Provincia de Mendoza ha aumentado al ritmo de la crisis económica, y cada vez son más las denuncias de damnificados de distintos lugares del área metropolitana que son víctimas de robos y asaltos en sus domicilios. El arco político mendocino intenta encontrar soluciones para poder abordar el problema de raíz, pero aún no dan con ellas.

El exlegislador del Partido Justicialista Federal y especialista en problemas de seguridad, Daniel Cassia, habló con MDZ Radio 105.5 FM y planteó los motivos principales de la falta de seguridad y propuso diferentes planes de acción para hacerle frente a este problema que mantiene inquieta a la ciudadanía.

En primera instancia, advirtió que "miro la inseguridad con la misma preocupación de los últimos años. Es preocupante porque la violencia es cada vez peor, la cantidad de delitos no se los puede dimensionar con una estadística sino por el impacto que causan en la sociedad. Esto es producto de muchísimos años sin un plan estratégico, sin un objetivo concreto que se sostenga en el tiempo con políticas de Estado en el cual, más allá de los colores políticos y el gobierno de turno, deberían mantenerse en el tiempo".

Cassia apuntó contra el funcionamiento del sistema policial.

Además, aseguró que "si usted no tiene una política de Estado y no tiene un plan de seguridad con objetivos concretos, evidentemente esto lo aprovecha la delincuencia con lo cual hoy es prácticamente una anarquía. Más allá del problema salarial que tiene la policía, hay problemas de falta de vehículos, falta de investigación e inteligencia".

Cassia puso énfasis en la importancia de tener un plan en materia de seguridad. Comentó que "si no están los objetivos puestos en cuánta investigación va a hacer, cuáles son los objetivos calientes en la provincia, cómo va a trabajar con el tema de investigaciones, por ejemplo. Difícil es atacar la inseguridad cuando usted no tiene policía de investigación. Un plan de seguridad significa tener objetivos concretos en donde usted va a poner la mayor cantidad de inversión".

Por último, argumentó que "hay un problema en la cadena de mandos y en el liderazgo. Si la policía no está actuando es porque no hay órdenes políticas. El sistema policial es un órgano no democrático vertical, cumplen órdenes".

Escuchá la nota completa