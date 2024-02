Gerardo Morales: "La causa no es por tuitear, es mucho más grave"

Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy, dio su versión de la polémica que se generó por la detención de dos personas que en redes sociales difundieron información que, según su postura, comenten "dos delitos graves".

En diálogo con MDZ Radio, el dirigente radical habló de una organización detrás de los mensajes y apuntó a la Tupac Amaru de Milagro Sala.

-¿Le sorprendió la dimensión que ha tomado de esta situación judicial de Marcelo Nahuel Morandini y Roque Villegas?

-Ya la había tomado cuando se difundió masivamente una mentira, porque no se trata de que ha habido dos personas presas por un tuit. No es que caminaba un perejil por la calle y como tiró un tuit quedó preso por prisión preventiva o detenida por determinada situación. Acá no hay una causa en Jujuy por tuitear, la causa es por la comisión de doble delito grave. Primero, para aclarar yo no he querido hablar todo este tiempo para no ridiculizar a mi hija y a mi mujer. Lo he tenido que hacer porque además de la masiva difusión que ha tenido los primeros días de enero esta mentira, es que se ha masificado mucho más aún. Acá hay dos delitos: el del 139 del Código Penal, que trata de que cuando una persona por cualquier acto tornara incierta la identidad de una niña. Puede ser reprimido con prisión de 2 a 6 años. Es un delito muy grave que está penado también por los conceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La identidad de una niña tiene que ver con su familia, su nombre, su apellido, su padre, su madre. Acá ha habido un grupo organizado que viene trabajando desde septiembre del año pasado, que tiene un vínculo muy estrecho con la Tupac, por eso no es casual que la abogada de Morandini sea Gómez Alcorta y que el abogado de Morandini sea Aldazabal, el abogado de Cristina. Es decir, acá se ha inventado una mentira. Se ha dicho que mi mujer ha tenido un accidente con una persona el día 6 de octubre, lo que no ocurrió porque yo el día 5, 6, 7 y 8 de octubre estuve internado con mi mujer en el Hospital Italiano. Se ha producido no sólo el delito de tornar incierta la identidad de mi hija, sino lesiones psicológicas graves en contexto de violencia de género. El daño que se ve ocasionado a mi mujer, cómo se ha destruido la honra y la reputación de mi mujer, es irreparable. El daño que se le ha ocasionado a mi hija... ¿qué le digo cuando vaya al 6º grado, a 7º, cuando vaya a cursar la secundaria? Entonces la verdad que si uno habla de una cuestión de por twittear, obviamente que cualquier cosa o cualquier medida parece un exceso, pero estamos hablando de esto. Entonces quiero poner el punto allí, y el punto en que además lo que sea petrificado en la exportación de los datos del celular que se le secuestra a Morandini, da cuenta de que forma parte de una organización que ha organizado, planificado, una falsedad para producir daños y para producir un delito, de modo tal que yo creo que el debate de fondo sobre esta cuestión es hasta cuando las redes sociales, al amparo del principio de la libertad de expresión del anonimato, va a producir daños en la persona. Yo mandé al Consejo de la Mujer a que se presente como querellante. El Consejo de la Mujer el año pasado intervino como querellante en 50 causas. La Defensoría del Niño de del Ministerio Público de la Defensa en la provincia, intervino representando a niños y niñas el año pasado en 1.271 causas. Dicen además que cómo va de rápido la causa. En Jujuy, el promedio de resolución de las causas penales en 2016, cuando yo me hago cargo, era de 43 meses. Ahora es de tres meses y medio. Porque tenemos sistema acusatorio, porque tenemos un sistema mucho más ágil que es ejemplar en la República Argentina. Pero insisto, qué es libertad de opinión. No libertad de difamar, libertad de libertad de mentir. Eso está regulado y eso está penado de modo tal de que en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, si se excede o comete un delito, es penado por la ley y está claramente establecido en la ley.

-¿Cómo se justifica que sin condena estén detenidas 50 días estas personas?

-Respecto de la prisión preventiva, usted sabe que las causales que ameritan una medida excepcional, es solo si es que hay riesgo de fuga o si hubiera riesgo de alteración de las pruebas o de la instrucción en la causa. A ver, hay una persona fugada que forma parte del grupo de esta banda organizada. Morandini es un delincuente. Lucía González, otra, que está fugada, está prófuga desde hace más de 30 días y no se pone a derecho. Por eso, si usted me dice "claro por tuitear estuvieron con prisión preventiva es un exceso", yo le digo que sí, pero no es por tuitear, es una causa mucho más grave. Y la Justicia habrá hecho la valoración. No solo del riesgo de fuga. Toda vez que un miembro de la misma organización que ha cometido este delito está prófuga hace más de 30 días, sino también por el tema de lograr la prueba, que es lo que ya terminó toda la etapa de instrucción. Entonces me parece que en ese caso y tratándose de la causa que se trata este obviamente que amerita. Obviamente este es una decisión judicial que no tenemos nada que ver. No me pregunte lo que pienso yo de las personas. Nosotros somos las víctimas. Lo único que yo quiero es que haya justicia.

-¿Usted cree que la justicia de Jujuy hubiese actuado de igual forma si la denuncia por lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género y este concurso en el delito de tornar incierta la identidad de un menor, no involucrara al exgobernador de Jujuy, cree que hubiese sido igual el accionar de la Justicia?

-Yo opino y yo pienso que sí. No sé, es el primer caso que se da. Por eso este va a ser un leading case, porque es el primer caso en donde se tornan concurrentes los delitos tan graves como este, que tienen que poner luz a esta cuestión, que es la cuestión de ¿hasta cuándo las redes sociales, que son una cloaca, van a seguir produciendo daño en las personas? ¿Y hasta cuando las redes sociales van a ser utilizadas como instrumento para cometer delitos? En este caso tan grave sobre una niña y sobre una mujer y la violencia... los progres hablan nada más de tuitear una infidelidad y se ríen de eso. Pero, las cosas que dicen en las redes sociales, sobre mi mujer no tienen reparación.

-¿Y a qué atribuye este delito? ¿O que se hayan organizado para difamarlo?

-Esto lo han hecho, lo hicieron el 19 y 20 de junio en la casa de Luis Gómez, uno de los miembros del grupo que surge de los chats privados que ellos manejaban y de cómo organizan la mentira, intentan primero instalar una mentira de infidelidad. En septiembre no tienen suerte, luego vuelven a la carga el 17 de diciembre, luego vuelven a la carga el 26 de diciembre con ésta mentira y logran trepar en las redes sociales desde el 30 de diciembre, 31, 1 y 2 de enero, cuando llega a por lo menos 10.000.000 de personas, hay obviamente que está en boca de los 48 millones de argentinos. Entonces el daño es irreparable. Y lo siguen haciendo. Son una organización que además, como le digo, participó el 19 y 20 del del atentado institucional, del intento de golpe institucional que hubo en la provincia. Participan de la marcha de Milagro Sala, participan de los cumpleaños de la hija de Milagro Sala y forman parte de esa organización. Que Milagro Sala está de detrás de esto. Y bueno, la abogada de Milagro Sala, que es Gómez Alcorta, que usted defendiendo un tipo que es autor del delito de violencia de género, la verdad es vergonzoso, es una sinvergüenza Gómez Alcorta. Voy a demandar a un par de medios también, que me han extorsionado el año pasado y que también formaron parte de toda esta organización para difundir.