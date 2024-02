El polémico meme que likeó Javier Milei sobre el gobernador de Chubut

El presidente Javier Milei likeó hoy contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un meme editado del gobernador patagónico con rasgos de una persona con Síndrome de Down. La acción se dio en el medio del tenso momento que está viviendo la relación entre el Gobierno y los gobernadores, que exigen que Milei les devuelva los fondos coparticipables que les corresponden, y Torres en respuesta escribió "cuánto odio puede haber en una persona".

Torres acusó al Gobierno nacional de querer "ahogar financieramente" a su provincia para "disciplinar" a las otras y amenazó con cortar la "canilla" de petróleo y gas de Chubut si no se le devolvía los fondos que fueron retenidos por el Gobierno como cobro de una deuda que la provincia tenía.

Por su parte, el ministro del Interior Guillermo Francos, aseguró que desde el Ejecutivo nacional se le pidió a Chubut documentación para poder refinanciar la deuda y no fue entregada. En X el presidente se hizo eco de los tuits que burlaban a Torres por "no abrir el Gmail" y, ese contexto, uno de los likes que dio Milei en la red social es de la cara del gobernador con rasgos de una persona con Síndrome de Down, con el hashtag "Nachito abrí el Gmail".

No es la primera vez que Milei usa una referencia despectiva a las personas con Síndrome de Down como un insulto. Durante la campaña había usado el término "mogólico", que causó repudios por parte de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra)

El meme al que Milei le dio "me gusta" en X.

El gobernador Torres no se quedó callado, y salió a cruzar al presidente libertario por sus acciones: "No nos callemos, no nos dejemos faltar más el respeto. Cuánto odio puede haber en una persona para que, con sorna, tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down", advirtió.